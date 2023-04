OUKAIMEDEN:

L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE D’OUKAIMEDEN

ORGANISE LA 7ème EDITION

DE L’ECOLE INTERNATIONALE D’ASTROPHYSIQUE

SOUS LE THEME :

« Météorologie de l’espace : débris et objets proches de la Terre »

Par Mohammed Drihem

L’Observatoire Astronomique d’Oukaïmeden relevant de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech organise la 7ème édition de l’École internationale d’astrophysique d’Oukaïmeden (OISA) du 07 au 14 juillet 2023 prochain sous le thème : « Météorologie de l’espace, Débris et Objets Proches de la Terre ».

Selon les organisateurs de cette nouvelle édition de l’OISA, le danger posé par les débris spatiaux et les objets proches de la Terre (NEOs, pour Near Earth Objects) est une préoccupation croissante dans le domaine de l’exploration spatiale. Les débris spatiaux, également appelés débris orbitaux ou déchets spatiaux, désignent tout objet fabriqué par l’homme qui n’est plus utile et qui reste en orbite autour de la Terre.

Ces débris précise-t-on, constituent une menace importante pour les satellites, les engins spatiaux et même la Station spatiale internationale (ISS), car une collision avec même un petit débris peut causer des dégâts importants. Les NEO sont des astéroïdes ou des comètes qui sont sur une trajectoire de collision avec la Terre. Ils peuvent avoir un impact catastrophique sur la planète s’ils venaient à entrer en collision avec elle ; d’où l’importante nécessité pour la communauté spatiale de surveille et suive continuellement ces objets pour prédire les impacts potentiels et prendre des mesures pour atténuer la menace.

Selon la même source, l’étude de la menace des débris spatiaux et des NEO implique l’examen des sources de débris spatiaux, des méthodes actuelles de détection et de suivi des deux types d’objets, des efforts pour prévenir la création de plus de débris, et des plans pour éliminer les débris existants. La recherche sur la météo spatiale étudie l’impact de l’activité solaire sur l’environnement de la Terre, y compris le vent solaire, les éjections de masse coronale et d’autres phénomènes. Elle vise à comprendre et à prédire les conditions météorologiques de l’espace qui peuvent perturber les opérations des satellites, les réseaux électriques et d’autres systèmes technologiques.

Dans cette optique, on précise que l’observatoire Astronomique d’Oukaïmeden est impliqué dans la recherche de ces thèmes avec différents collaborateurs (KASI, SpaceAble, Uliege, MOSS…) pour mieux comprendre ces phénomènes et leurs impacts potentiels sur les activités humaines dans l’espace.

Dans ce contexte donc, l’école internationale d’astrophysique d’Oukaïmeden (OISA) couvrira lors de cette 7ème édition les domaines concernant les « Débris spatiaux », les « Objets géocroiseurs (NEOs) », les « Observations d’objets en mouvement » et la « Météorologie spatiale ».

Indépendamment de la Visite guidée prévue à l’Observatoire astronomique d’Oukaïmeden ; plusieurs conférences scientifiques sont prévues au programme de cette 7ème édition de l’Ecole Internationale d’Astrophysique d’Oukaïmeden et porteront sur un « Aperçu de l’état actuel des débris spatiaux » avec Olivier Beltramo-Martin,(SpaceAble), la « Surveillance spatiale des satellites artificiels » animée par Jin Choi, KASI , les « Stratégies de surveillance de la ceinture de satellites géostationnaires avec des capteurs électro-optiques » exposé par Shafeeq Abd El Aziz (NRIAG), un « Aperçu des NEOs et de leur impact sur la Terre » avec Youssef Moulane (Auburn University), la « Caractérisation physique des astéroïdes géocroiseurs à l’aide d’installations terrestres » animée par Hee-Jae,( KASI).

Sur le plan pratique, l’organisateur de cette nouvelle édition de l’école (OISA) ont prévu des sessions pratiques qui aborderont notamment le « Traitement d’images de débris spatiaux » avec Olivier Beltramo-Martin (SpaceAble), « l’Identification des satellites artificiels » avec Jin Choi (KASI), « l’Optimisation de l’observation des orbites de satellites et des débris spatiaux avec des télescopes optiques » animé par Shafeeq Abd El Aziz (NRIAG), la « Détection et caractérisation des NEOs dans les images d’OWL-Net » avec Hee-Jae, (KASI), la « Détermination des éléments orbitaux et de la période de rotation des NEOs » avec Aziz Kaeouach, (Association Marocaine d’Astronomie et d’Astrophotographie), la « Gestion des données météorologiques spatiales » animée par Mohammed Kaab (Université Sultan Moulay Slimane) et la « Détection de météores » avec Meriem Guennoun de l’Université Cadi Ayyad.

Aussi, les organisateurs de cet évènement dédié à l’astrophysique ont programmé notamment deux lectures dont la première portera sur les « Effets de la météorisation spatiale sur les satellites » et la seconde qui sera donnée par Meriem Guennoun de l’Université Cadi Ayyad sur un « Aperçu sur les météores et leurs origines »

Au terme des travaux de cette école internationale d’astrophysique d’Oukaïmeden, les participants seront invités à une Excursion avec recherche de fossiles dans les montagnes d’Oukaïmeden en compagnie d’Omar Ouchou de l’Observatoire d’ Oukaïmeden