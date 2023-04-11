نادي الألب الفرنسي بالدار البيضاء ينظم النسخة الأولى « ترايل أوكيمدن »

بقلم محمد الدريهم

ينظم نادي الألب الفرنسي بالدار البيضاء النسخة الأولى من « ترايل أوكايمدن » يومي السبت والأحد 20-21 مايو 2023 المقبل بمحطة التزلج والرياضات الجبلية لأوكايمدن التابعة لإقليم الحوز بجهة مراكش. – اسفي.

تتضمن هذه الدورة الأولى لترايل أوكايمدن ثلاث سباقات حسب المنظمين، وهي « ترايلي الأول » وهو سباق خاص بالأطفال على مسافة 03 كم مع ارتفاع 150 مترًا يوم السبت 20 مايو 2023، » ترايل النقوش السخرية » خاص « بالبالغين يوم الأحد 21 مايو 2023 على مسافة 10 كم بارتفاع 700 م وأخيراً، » ترايل أوكايمدين « خاص للبالغين كذلك يوم الأحد 21 مايو 2023 على مدار 21 كم مع 1000 م من الارتفاع.

سيتم التسجيل عبر موقع نادي الألب الفرنسي بالدارالبيضاء الإلكتروني: https://cafmaroc.ffcam.fr.

الترايل رياضة عصرية صيفية وهو أيضًا المصطلح العام لسباقات المسالك الوعرة. بالإنجليزية؛ وتعني كلمة « ترايل » المسلك والطريق الغير معبدة ولا يحتاج بالضرورة إلى الجبال لممارسة رياضة الترايل هذه، وبالتالي فإن المصطلح ليس مرتبطًا بالضرورة بجري الجبال إذ يمكن تنظيمه على تضاريس منبسطة أو جبلية، على مسارات صغيرة في الحدائق الحضرية، بالمسالك الغابوية على سفح الجبل، على الطرق الغير معبدة بالجهة، كما نرى أنه يمكن ممارسة الترايل في الممرات بشكل أو بآخر في كل مكان؛ الشيء الأساسي هو أن تمارس هذه الرياضة وسط الطبيعة وفي الهواء الطلق، وتجنب الطرق المعبدة.

من جهة أخرى، يجب التذكير بأنه منذ بداية الثلاثينيات، كان موقع أوكايمدن وجهة خاصة بعشاق الجبال، على الرغم من صعوبة الوصول إلى هذه المنطقة الجبلية العالية حيث يستغرق الأمر نصف يوم تقريبًا على ظهر البغال انطلاقا من أسني للوصول إلى هناك في غياب طريق للوصول إلى المنطقة.

وفي سنة 1936، قام فرع نادي الألب الفرنسي بمراكش ببناء أول ملجأ صغير متواضع في هذا المنتجع الجبلي العالي الذي شهد في عام 1938 بناء ثكنة عسكرية وهي حاليًا تكنة خاصة بكتيبة المتزلجين الأولى للجيش الملكي مما ضاعف من قدرة الاستقبال في هذا المنتجع الجبلي المرتفع..

في سنة 1941، قام نادي الألب الفرنسي ببناء وتجهيز مأوى أكبر، وخلال موسم 1942-1941، تم إنشاء نادي الألب الفرنسي بالدار البيضاء وتم تنظيم بطولة التزلج المغربية لأول مرة بأوكايمدين خلال شهر فبراير 1942.