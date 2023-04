Association Jbel El Ayachi pour le développement culturel, social, économique et environnemental gratifiée par

Premier prix d’excellence national pour les objectifs de développement durable dans sa quatrième session

Par Mohammed Drihem

L’Association Jbel El Ayachi pour le développement culturel, social, économique et environnemental de Midelt a remporté le premier prix national d’excellence pour les objectifs de développement durable dans sa quatrième édition et ce, pour l’encourager et la motiver à jouer un rôle clé à travers ses programmes dans la transformation requise en sociétés écologiquement durables en coordination avec les initiatives gouvernementales et celles de la société civile et du secteur privé.

Dans une déclaration au Journal, le directeur du prix et président de son comité scientifique, Mustapha Tilioua – président du Centre culturel et scientifique international et directeur du magazine « Oasis marocaine » qui organise ce prix – a confirmé que ce prix national s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et de la traduction dans les faits des rôles fondamentaux que doit jouer la société civile notamment dans le cadre du suivi et de l’application de la stratégie nationale pour les objectifs de développement durable. Dans ce sens a-t-il ajouté, la revue « Oasis Marocaine » et le Centre Culturel et Scientifique International, en partenariat avec la Coalition mondiale pour les objectifs de développement durable et la Fondation africaine de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, a initié la création du premier prix national d’excellence sur les objectifs de développement durable en 2020. Il a également confirmé que ce dernier est considéré comme un rendez-vous annuel visant à encourager les organisations de la société civile, les institutions des secteurs privé et public, les centres de recherche et les collectivités territoriales à s’engager plus sérieusement et plus efficacement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les objectifs de développement durable, à travers l’adoption de programmes, de projets et de politiques publiques inspirés par l’importance d’adopter le concept de développement durable dans les stratégies de développement aux niveaux local, régional et national.

La quatrième édition du prix 2023, selon Mustafa Tilioua, a été remportée par l’Association Jbel El Ayachi et par la Faculté des Sciences et Technologies d’Errachidia et les Écoles Scientifiques de Temara avait-il conclu.

Pour sa part ; le Président de l’Association Jbel El Ayachi pour le développement culturel, social, économique et environnemental de Midelt ; Khalid El Harrouni a déclaré au Journal que c’est un grand honneur pour l’Association Jbel Ayachi pour le développement culturel, social, économique et de l’environnement, reconnue d’utilité publique depuis 1998, et dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social ECOSOC des Nations Unies depuis 2019, de recevoir le premier prix national d’excellence sur les objectifs de développement durable dans sa quatrième édition 2023, organisé par La revue Oasis du Maroc et le Centre culturel et scientifique international en partenariat avec la Coalition mondiale pour les objectifs de développement durable et la Fondation africaine de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

El Harrouni a saisi l’occasion pour adresser les remerciements de son association primée au Dr Mustapha Tilioua, Directeur du Prix national d’excellence sur les objectifs de développement durable et Président de son comité scientifique, ainsi qu’aux membres du jury du prix ainsi qu’à la famille de la Revue Oasis du Maroc pour tous leurs efforts.

Pour Lui , l’excellence a été une aspiration et un objectif auxquels aspirent tous ceux qui planifient et travaillent avec diligence et sincérité selon une vision et des objectifs ambitieux et d’ajouter que l’Association Jbel El Ayachi pour le développement culturel, social, économique et de l’environnement, organisera, Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, la troisième édition de l’Université de Printemps dans la Province de Midelt, les 29-30 avril 2023, en partenariat avec des acteurs nationaux, régionaux et locaux, sur le thème principal : « les Objectifs de Développement Durable à l’échelle de la Province de Midelt ; Vision globale pour leur réalisation à l’horizon 2035 ».

La thématique de l’Université de Printemps de cette année a-t-il précisé ; est déclinée en trois axes majeurs qui seront discutés par les intervenants et les participants de la société civile à connaitre : « Le rôle des institutions, des villes et des collectivités locales dans la réalisation du développement durable » (ODD 11, ODD 17), « l’environnement, l’énergie et l’eau» (ODD 6, ODD 7, ODD 13, ODD 15, ODD 17) et enfin, «L’éducation, la santé et les questions sociales» (ODD 3, ODD 4, ODD 17)