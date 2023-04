La capitale du Souss-Massa : Agadir

Il accueille les activités de clôture du Hackathon

« 24 heures pour l’innovation dans la région Souss-Massa »

Par Mohammed Drihem

Mercredi 05 avril 2023 dernier, la cité de l’innovation Souss-Massa avait été au rendez-vous avec la cérémonie de clôture des activités de la première édition du hackathon « Les 24h de l’Ibtikar Souss Massa » organisé sous le thème de : « 24h pour l’innovation dans la région Souss-Massa »- par le Conseil Régional de la région Souss-Massa en collaboration avec l’Université Ibn Zohr, la Cité de l’Innovation Souss-Massa et l’Ecole Supérieure des Techniques Industrielles de Bidart, et en partenariat avec la Région de la Nouvelle Aquitaine, les 4 et 5 avril 2023.

Cet événement a vu la participation d’environ quatre-vingt-dix étudiants, répartis en 12 groupes, qui ont travaillé pendant 24 heures non-stop, sur des sujets centrés autour de la « planète verte » à travers le développement de projets créatifs et innovants basés sur des problèmes proposés par des institutions publiques et professionnelles et des acteurs du domaine socio-économique de la région, qui ont des et qui sont relatifs à l’innovation responsable et aux domaines économiques pionniers de la région, tels que l’agriculture, le tourisme, la pêche durable, l’économie verte, l’efficacité énergétique, la logistique, la gestion de la rareté de l’eau et la préservation de l’environnement.

Le premier prix de cette édition a été remis au projet de l’équipe « PALETTINO » relatif à la production de palettes écologiques à base de déchets de bois recyclés et de gomme de pin maritime, tandis que le projet de l’équipe « AQUA SOLUTIONS » relatif au développement d’un système de recyclage des eaux usées utilisées dans les usines de la mise en conserve du poisson a remporté le deuxième prix et l’équipe «ACHKID» a remporté le troisième prix pour son projet de développement d’une application et de mise en place de kiosques de enseignements touristiques, présentant aux touristes des services touristiques et des produits traditionnels locaux.

Pour rappel, le discours de la région Souss-Massa, prononcé lors de la cérémonie d’ouverture, a assuré l’assistance de la disponibilité du conseil de région à soutenir toutes les initiatives créatives et innovantes au profit de la jeunesse de la région en coordination avec tous les acteurs, il a également salué le grand succès remporté par cette première session grâce à l’implication de tous les partenaires et la qualité des projets présentés par les jeunes participants à cette manifestation, qui apportent des réponses importantes à certains des problèmes majeurs constituant une préoccupation majeure pour les acteurs de la région Souss-Massa. Il est également mentionné que cet événement a été organisé dans le cadre de la convention cadre de coopération qui réunit la région Souss-Massa et la région française de la Nouvelle-Aquitaine.