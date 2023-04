La ville d’Agadir au rendez-vous avec Le Concours régionales de sélection pour le 4ème Festival Nationale de la musique éducative

La ville d’Agadir au rendez-vous avec

Par Mohammed Drihem

Sous le thème de: « L’éducation musicale au service d’une école de qualité pour tous », l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation de la région Souss-Massa a organisé, le mercredi 05 avril 2023, le concours de sélection régionale pour le Festival National de la Musique Educative dans sa quatrième Edition, au complexe éducatif El Qalam à Agadir.

Cette manifestation artistique a été organisée dans le cadre de la mise en application des exigences de la loi-cadre n°51.17 relative au système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, et de la mise en œuvre des objectifs du dixième projet liés à l’amélioration de la vie scolaire, notamment le deuxième objectif lié à la stimulation de l’ouverture et de la vigilance chez les élèves, ainsi qu’en lien avec les objectifs de la feuille de route 2022-2026 visant à améliorer les activités éducatives, culturelles et créatives dans les établissements d’enseignement qui sont un espace pour mettre en valeur et affiner les talents.

Dans son allocution d’ouverture dont lecture a été donnée par le Chef de Division des Affaires Educatives, Wafaa Chakir, Directrice de l’Académie a tenu de mettre en exergue les grands efforts déployés par les cadres pédagogiques et administratifs et tous ceux impliqués dans la chose éducative pour la réussite des différents projets et évènements dans lesquels l’Académie s’est impliquée. Par la même occasion, elle a souligné que les activités de la vie scolaire sont considérées comme étant un défi à travers lequel l’Académie et ses partenaires cherchent à réaliser une école de qualité pour tous, une école pleine de vitalité, soucieuse du sens de l’esthétique et du goût artistique des apprenants et apprenantes, et promouvant l’art du dialogue, de la participation et du travail d’équipe ainsi que l’amélioration de la qualité de l’apprentissage.

Les tableaux artistiques participants à ce concours régional se sont distingués par la créativité dans la performance et l’harmonie entre les composants. Les paroles et les mélodies ont été maîtrisées par les encadreurs, ainsi que la performance des élèves.

Quatre établissements représentant quatre directions régionales parmi les six directions que compte l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région Souss-Massa ont participé à ces élections. Et Les délibérations de la commission régionale d’arbitrage ont abouti à la qualification du lycée collégial alaouite relevant de la Direction provinciale d’Inezgane Ait Melloul pour représenter l’académie lors des finales nationales des éliminatoires qui seront accueillies par la ville de Marrakech les 24 et 25 avril 2023.