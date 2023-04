Souk Hebdomadaire d’Azrou : La commission mixte provinciale de contrôle des prix en tournées de contrôle et de sensibilisation.

Par Mohammed Drihem

1649 points de ventes dont 662 en milieu urbain et 504 dans les souks hebdomadaires ont fait objet d’un contrôle minutieux par la commission mixte provinciale de contrôle des prix, qui a enregistré durant cette période quelques 79 infractions dont 52 pour non affichage des prix, 20 pour absence de factures, 05 pour péremption de délais et 02 pour non-respect de l’hygiène. Durant cette même période ; la commission a saisi près de 1715,93 kg d’aliments et produits impropres à la consommation.

Pour la seule période de ce mois sacré du ramadan 1444 ; la quantité saisie par la commission provinciale de contrôle des prix, de la qualité et de la lutte contre la spéculation de la province d’Ifrane est de l’ordre de 640 kg, Par la même occasion, la commission mixte a enregistré 21 Infractions pour défaut de présentation de facture, défaut d’affichage, Fraude et pour commercialisation de sacs en plastique interdit.

Dans ce même cadre de descente de contrôle, la commission provinciale de contrôle des prix, de la qualité et de la lutte contre la spéculation de la province d’Ifrane s’est rendue ; Mardi dernier, au marché hebdomadaire de la Ville d’Azrou où elle a effectué, une opération de contrôle des prix et de l’état d’approvisionnement du Marché en produits de consommation.

Lors de cette sortie, la commission mixte s’est assurée de la situation d’approvisionnement en produits alimentaires et autres produits de base, avant d’entamer sa tournée à travers les différents étalages et points de vente pour surveiller la qualité et les prix des produits exposés.

Dans une déclaration pour au journal Oujdacity; Fatima Mounib cheffe de la Division des affaires économiques et de coordination de la province d’Ifrane, a fait remarquer que le marché est bien approvisionnée par la majorité des produits et denrées alimentaires de base qui sont disponibles, et en quantités suffisantes pour répondre à la demande.

Elle a fait savoir, dans ce sens aussi, que les prix de certains légumes notamment, les tomates, les oignons et les pommes de terre ont connu en ce jour de Souk une tendance à la baisse remarquable, notant que l’offre dépasse largement la demande.

De son côté, L’amine du marché hebdomadaire d’Azrou ; Dghoughi Moulay Ahmed ; a souligné que les produits sont suffisamment disponibles dans le marché et que les prix des légumes ont commencé à enregistrer une baisse significative.

Approché par Le Journal, des fruitiers de la place, l’ont assuré que les légumes et fruits sont en abondance et que les prix qui ont enregistré une régression remarquable ; varient selon l’offre et la demande.

A rappeler que la commission provinciale, est composée des représentants des autorités locales et sécuritaires, de l’ONSSA , de la santé et de la Division des Affaires économiques et de coordination de la Province d’Ifrane et veille principalement sur le contrôle de la qualité des produits frais, le suivi de l’état du cheptel et volailles, et l’état des équipements de réfrigération pour les commerçants de poisson, de viande et de produits périssables, outre la sensibilisation des commerçants aux prix.