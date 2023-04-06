خنيفرة: ورشة عمل حول تصنيف المتنزهات الوطنية بالشبكة العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية
بقلم محمد الدريهم
نظمت الجمعية المغربية للسياحة البيئية وحماية الطبيعة يوم الثلاثاء 04 أبريل 2023 بمقر ادارة المنتزه الوطني بخنيفرة. ورشة عمل حول التقدم المحرز في مشروع AMEPN-CEPF ، و ذلك بشراكة مع المنتزه الوطني لخنيفرة ، والمتنزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي ، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة ، والمركز الوطني للأحياء المائية تربية السمك بأزرو.
هذا وقد تميزت هذه الورشة ، التي ترأس افتتاح أشغالها محمد صديق ، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بخنيفرة ، بتقديم ومناقشة ثلاثة محاور رئيسية تتعلق على التوالي بتقديم معايير تصنيف المواقع الطبيعية على القائمة العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية (KBA / KBA) من أجل إعداد تصنيف المنتزه الوطني لخنيفرة و منتزه الأطلس الكبير الشرقي في هذه القائمة من أجل تعزيز نطاقها اهميتها الدولية ، عرض حالة التقدم في مشروع احداث مرصد الأراضي الرطبة بمحمية المحيط الحيوي لأرز أطلس ، ولا سيما النسخة الأولى من منصتها التقنية والعلمية وأخيراً ؛ عرض منهجية إعداد المسارات ومنتجات السياحة البيئية بالمنتزه الوطني لخنيفرة ، حيث سيبدأه طلبة المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة قريبًا كجزء من تدريبهم العملي في هذا المجال.
شارك في أشغال هذه الورشة كل من: مديري منتزه خنيفرة الوطني و منتزه الأطلس الكبير الشرقي والمدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بكل من خنيفرة ومديلت ومدير المدرسة العليا للتكنولوجيا في خنيفرة، بالإضافة لثمانية طلاب متدربين و أساتذة جامعيين …
في هذا اليوم الرمضاني ، كان تفاعل المشاركين على مستوى فكري كبير ، مما دفعهم للمضي قدمًا لتعزيز وجود هذه المنتزهات الوطنية من أجل تنمية مستدامة أفضل.
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