La Province d’El Hajeb Célèbre la journée mondiale de l’autisme Sous le Thème « Vers un monde inclusif pour tous »

Par Mohammed Drihem

En commémoration de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme à El Hajeb, l’Association Spectre Autisme 2018 et le tissu associatif de la ville d’El Hajeb, en coordination avec la Province d’El Hajeb et la Délégation Provinciale de l’Entraide Nationale, ont organisé une série d’actions de sensibilisation et de conscientisation, dont une rencontre provinciale de sensibilisation organisée à la Maison de la Culture d’El Hajeb dans la soirée du dimanche 02 avril 2023.

Cette rencontre, qui vise à sensibiliser et mobiliser les différents acteurs dans le domaine de la promotion des droits des personnes avec autisme, a été une occasion de présenter et d’échanger sur les efforts déployés par les différents acteurs au niveau de la Province d’El Hajeb dans le but de promouvoir les droits de cette population d’autistes, en présentant le bilan des réalisations et discutant des défis à relever pour assurer des conditions de vie optimales aux personnes handicapées, dans le respect de leurs droits tout en préservant leur dignité.

Le programme de célébration comprend également l’illumination des bâtiments et des monuments de la ville d’El Hajeb en bleu, dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée par les autorités concernées du pays en solidarité avec la campagne mondiale pour éclairer les bâtiments en bleu.

A noter qu’en application des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain à travers notamment ; son programme d’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, les autorités provinciales d’El Hajeb ont accordé une attention particulière à ce groupe en programmant un ensemble de projets et des opérations qui concernent principalement la prise en charge des personnes en situation de fragilité au sein de centres spécialisés qui mettent à disposition des parrains sociaux et éducatifs ainsi que des outils et des moyens d’œuvrer à l’accompagnement social des familles d’enfants autisme. Dans ce contexte, le Centre Al-Hajeb pour le spectre de l’autisme a été créé dans le quartier Al-Yaqout à El-Hajeb, avec une capacité d’accueil de 60 enfants. Au cours de sa troisième phase, l’INDH vise à améliorer la qualité des services fournis dans ces centres et assurer leur pérennité.

Dans cette optique, il y’a lieu de souligner que le Maroc a enregistré des progrès remarquables au niveau des programmes et des politiques publiques visant à faire progresser les droits des personnes autistes, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour que ce groupe de la société jouisse de tous ses droits, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi.

Pour rappel, la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, qui coincide avec le 2 avril de chaque année, est un événement annuel de sensibilisation dédié aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique. A cet égard, il convient de noter que l’Organisation mondiale de la santé estime qu’une personne sur 160 dans le monde est atteinte d’autisme. Cette journée, célébrée cette année sous le thème de « Vers un monde inclusif pour tous », met en lumière les progrès réalisés en matière de prise de conscience et d’acceptation de l’autisme au sein de la société.