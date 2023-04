L’Association Jbel Ayachi de Midelt

Organise la 3ème Edition de l’Université de Printemps

Sous le thème :

« Les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’échelle de la Province de Midelt. Vision globale pour leur réalisation à l’horizon 2035 »

.

Par Mohammed Drihem

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, l’Association Jbel Ayachi – Midelt pour le développement culturel, socio-économique et de l’environnement, organise ; les 29 et 30 Avril 2023 à Midelt ; sa 3ème Edition de l’Université de Printemps sous le thème : « Les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’échelle de la Province de Midelt. Vision globale pour leur réalisation à l’horizon 2035 ».

Le thème retenu pour cette édition, s’inscrit également dans ce que le nouveau modèle de développement a apporté conformément aux hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste et qui s’articule autour de l’une des trois composantes de la composition et du contenu du nouveau modèle de développement : Un référentiel de développement, élément central et transformationnel du nouveau modèle.

Afin d’atteindre les ambitions et les objectifs de base, le nouveau modèle repose sur quatre grands axes de transformation dans les domaines stratégiques de développement sont l’économie ; le capital humain ; l’inclusion et la solidarité ; et les territoires et la durabilité. Dans ce sens ; l’Association Jbel Ayachi ne ménage aucun effort pour promouvoir les ressources potentielles de la Province de Midelt et ses environs dont notamment et entre autres ressources ; l’Energie (Solaire, et Eolienne), l’Eau, la Forêt, la Montagne et sa Biodiversité, le Patrimoine Culturel Matériel et Immatériel, le patrimoine Architectural et Urbain, le Patrimoine Minier et Géologique, le Sport et la Jeunesse, la Femme et le Développement.

Selon ses initiateurs, les Objectifs fixés pour cet Université c’est de donner l’occasion pour les forces vives de Midelt et ses environs pour échanger, partager et capitaliser les expériences pour une Province, une Région et un Maroc meilleurs.

Le concept de développement requiert constamment une génération nouvelle d’idées porteuses de visions modernes et réalistes, capables d’accompagner les mutations et d’assurer la transition vers les valeurs communes de développement.

L’Association Jbel Ayachi voudrait insister sur la nécessité d’établir un contrat social, notamment dans le contexte actuel après la pandémie, et souhaite travailler dans le cadre du projet de refonte de la Stratégie Nationale de Développement Durable à l’horizon de 2035, pour s’aligner sur les orientations du Nouveau Modèle de Développement, et de se conformer aux engagements internationaux notamment l’Agenda 2030 des Nations Unies.

La 3ème Université de Printemps de Midelt est un rendez-vous des intellectuels, des institutionnels, des acteurs territoriaux et de la société civile, des Collectivités Territoriales de Midelt (les Communes, la Province de Midelt, la région Draa Tafilalet) et d’ailleurs dans les domaines culturel, social, économique, écologique,…Elle devrait réunir le potentiel de la société civile de Midelt avec des personnes ressources sur la thématique du développement durable, visant à débattre des défis émergents tels que le changement climatique, l’épuisement des ressources naturelles (l’eau, la biodiversité, …), les questions sociétales (éducation, santé, …).

Le projet devrait répondre notamment aux besoins urgents d’un changement transformationnel vers un développement global, inclusif, équitable et durable via un changement dans les modes de consommation et de production et une utilisation plus modérée des ressources

Les participants à l’Université de Printemps de Midelt ; pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), vont plaider pour l’adhésion de la Société Civile à la conception d’une vision globale et à la formulation de propositions innovantes pour la réalisation des ODD à l’échelle de la Province de Midelt.

Les intervenants et les participants à l’Université de Printemps de Midelt, organisée par l’Association Jbel Ayachi en partenariat avec la Province de Midelt, le Conseil Provincial de Midelt, les Collectivités Territoriales de Midelt, d’Er-rich et des Communes Rurales, ainsi que la Région Draa Tafilalet, et d’autres acteurs institutionnels nationaux, vont offrir l’opportunité à la Société Civile d’échanger les opinions et de fournir des suggestions susceptibles de contribuer à la définition et à l’identification des priorités inhérentes au développement durable aux plans local, provincial et régional. Trois axes de développement des débats ont été retenues pour cette 3ème Edition à savoir ; «Le rôle des institutions, des villes et des collectivités locales dans la réalisation du développement durable» qui sera animé par d’éminentes personnalités représentant le Bureau de l’ONU-Habitat au Maroc (Programme phare D’ONU-Habitat : SDG Cities), le ministère des Habouss et des affaires Islamiques, l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs de Salé (Les Facteurs Déterminants de la Performance Territoriale : Cas de la Province de Midelt), l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (Stratégie et Programme de l’ANDZOA, une Contribution à l’Atteinte des ODD), l’Université Al Akhawayn, Ifrane ( Le Travail Social comme Composante de la Formation Universitaire).

Le second axes traitera de : «L’environnement, l’énergie et l’eau» et sera animé par Dr Youssef AIT LEMKADEM, Chercheur, Opérateur en Tourisme et Expert en Patrimoines et Développement, Vice-président de la Fédération Marocaine de l’Hôtellerie de Plein Air, qui abordera « Patrimoines et Création de Valeurs en Développement dans la Province de Midelt », Dr Aomar BOUSLIHIM, Professeur à Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs, Salé qui tratera de la Problématique de Ressources Forestières à l’Echelle de la Province de Midelt, Dr Moha CHERKAOUI, Professeur et Directeur de la Recherche et de la Coopération à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat qui presentera les « Potentialités de Midelt en Energie Propre »

Quant au troisième Axe consacré «L’éducation, la santé et les questions sociales» ; il sera animé par Pr Addi Ramchoune Directeur Provincial du MENPS , l’Enseignant Moulay Ismail Baba, Abdelouahed Ben Taleb du conseil local des Oulema de Midelt , Dr Houda CHAKIRI, Assistant Professor of Computer Science, l’Université Al Akhawayn, Ifrane, qui abordera une Approche de Genre pour Connecter les Personnes Non Connectées à l’Aide de Modèles de Réseaux Communautaires et par Mme Sabah Ouhri qui exposera le projet de la couverture communautaire dans la commune d’Ait Izdek