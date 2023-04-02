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علم الجزائر اهين في الجزائر وكرم في المغرب

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سميرة امزال


إستقبل نادي الوداد البيضاوي، نادي شبيبة القبايل بحفاوة، كما عادة الأندية المغربية، كما تم رفع العلم الجزائري في مركب محمد الخامس الى جانب العلم الوطني المغربي و علم الكاف، عكس التصرف العدائي للنظام العسكري خلال مباراة الذهاب..
و حمل التيفو العملاق لجماهير الوداد، رسالة لأعداء الوطن عقب رفض النظام العسكري الجزائري رفع العلم الوطني المغربي في ملعب مباراة الذهاب، أمام شبيبة القبايل.
و كتبت جماهير الوداد : “علمنا في السماء أحمر كالدماء

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