علم الجزائر اهين في الجزائر وكرم في المغرب

سميرة امزال



إستقبل نادي الوداد البيضاوي، نادي شبيبة القبايل بحفاوة، كما عادة الأندية المغربية، كما تم رفع العلم الجزائري في مركب محمد الخامس الى جانب العلم الوطني المغربي و علم الكاف، عكس التصرف العدائي للنظام العسكري خلال مباراة الذهاب..

و حمل التيفو العملاق لجماهير الوداد، رسالة لأعداء الوطن عقب رفض النظام العسكري الجزائري رفع العلم الوطني المغربي في ملعب مباراة الذهاب، أمام شبيبة القبايل.

و كتبت جماهير الوداد : “علمنا في السماء أحمر كالدماء