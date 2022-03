The AMERICAN ARTS CENTER Un nouveau lieu pour faire vivre et partager les cultures et les sciences

Mardi 29 mars prochain, l’Association Culturelle Américaine (ACA) et l’American Language Center (ALC) Casablanca procéderont à l’inauguration et ouverture au public de l’American Arts Center (AAC), situé au quartier Gauthier à Casablanca.

Après quatre années de réflexion et de construction, l’American Arts Center qui ouvrira ses portes au grand public suite à l’extension de l’American Language Center Casablanca, est désormais considéré par ses concepteurs comme étant un centre international consacré aux arts et à l’éducation.

En tant qu’espace multidisciplinaire et inclusif, l’American Arts Center vise à cultiver et à encourager l’innovation et la création dans les arts et les sciences. Grâce à sa programmation plurielles (expositions, ateliers, conférences, cinéma, lectures, spectacles…), l’AAC vise non seulement à favoriser des temps de découverte et d’échanges entre artistes, chercheurs et communautés, mais également à faire progresser la participation culturelle en offrant des opportunités de développement professionnel, des échanges académiques et une résidence artistique internationale. Il est une association marocaine à but non lucratif créée par l’American Cultural Association et l’American Language Center Casablanca.

A noter que l’American Arts Center est un bâtiment moderne avec une architecture marquante implanté dans le quartier Art déco de Casablanca sur une superficie de 284 m² au cœur du quartier Gauthier ou il se déploie sur cinq niveaux qui abritent un théâtre/cinéma de 150 places lambrissé avec mezzanine, trois niveaux d’espace d’exposition ainsi que des espaces de travail, un café et un studio/terrasse offrant une vue panoramique sur la ville. L’ACC est idéalement situé à 10 minutes à pied du Parc de la Ligue Arabe, avec un accès très pratique.

Aussi, il y’a lieu de souligner que les événements programmés pour cette heureuse ouverture de l’American Arts Center comprennent trois expositions photographiques distinctes, dont une série inédite du photographe de rue marocain « YORIYAS », une restitution de l’atelier photo animé par l’artiste Brahim Benkirane dans le cadre des programmes jeune public proposés par l’ALC Casablanca, ainsi qu’une présentation spéciale de l’atelier « Kids with Cameras », organisé en partenariat avec Dar America, et dans lequel les enfants de deux communautés rurales au Maroc partagent leur regard sur le monde.

L’ACC est impatient de présenter notamment une programmation variée pour le mois de Ramadan comprenant des projections de films, des concerts, des spectacles de danse, et plus encore.

Mohammed Drihem