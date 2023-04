LES AMIS DU VAL D’IFRANE ET CLUB UNESCO DU MOYEN ATLAS CELEBRENT LA JOURNEE MONDIALE DE L’EAU A IFRANE

Par Mohammed Drihem

Vendredi 31 Mars dernier, l’Association des Amis du Val d’Ifrane et Club Unesco du Moyen Atlas ont réussi une sortie pédagogique et de Sensibilisation organisé en faveur d’une quarantaine d’école représentant Lina School d’Ifrane et Donald School d’Azrou et ce, au niveau de la prairie du Centre-Ville d’Ifrane en célébration de la Journée mondiale de l’eau à Ifrane.

Un Programme riche et varié a été concocté pour cette journée pédagogique et de sensibilisation autour de la thématique de l’eau; bien réussie par les associations organisatrices en partenariat avec les Directions régionales respectives de l’ONEE-Branche eau – et du département de l’environnement ; comportant des activités éducatives et de sensibilisation dont des chansons traitant de la thématique de la Journée dont celles intitulées : « pénurie d’eau » présenté par les élèves de Donald School et « La nature est en colère » chantée par ceux de Lina School; suivies de quatre Brefs exposés – messages – sur l’importance de l’économie de l’eau et la nécessité de sa préservation et sur la question de l’assainissement présentés par les représentants des quatre partenaires présents et par l’Artiste peintre Pr Abdellah Ouabbi qui a encadré et supervisé les travaux d’un atelier de Dessin organisé à cette occasion au profit des enfants ; ces artistes en herbe.

Dans sa Déclaration au Journal ; le président du Club UNESCO du Moyen Atlas, Abdelali Adnane a souligné que cette sortie pédagogique organisée en partenariat avec l’Association des Amis du Val d’Ifrane a été une opportunité pour célébrer ensemble la Journée Mondiale de l’Eau avec des enfants des écoles d’Ifrane et Azrou avec la participation précieuse d’un Grand Artiste Peintre Natif d’Ifrane, Pr Abdellah Ouabbi qui a bien réussit l’encadrement et la supervision de l’atelier de dessin organisé au profit de ces enfants sur la thématique de l’eau.

Pour Abdellah Ouabbi, cette journée a été aussi une occasion pour passer aux enfants des messages ciblés sur l’importance de l’eau et les menaces qui pèsent sur la disponibilité de la petite partie d’eau douce (dans les cours d’eau, les lacs et le sous-sol) qui est de plus en plus menacée par les changements climatiques, la déforestation et la consommation accrue d’eau douce en raison de la croissance démographique et du développement de l’industrie.

Aussi avait-il conclue, notre objectif ; avec nos partenaires ; c’est de pousser ces enfants à adopter un comportement éco-citoyen « économiseur » de l’eau qu’ils doivent transmettre à leurs pairs dans leurs écoles et au milieu de leurs familles.

De son côté, Hamdaoui Khalid ; cadre pédagogique de Lina School; a tenu de préciser qu’à l’occasion de la journée mondiale de l’eau notre son école avait eu le plaisir de participer à cet événement dont les enfants ont bien profité.

Cette Journée a été Organisée par l’Association des amis du Val d’Ifrane et le Club Unesco du moyen Atlas qui ont déployé de grands efforts pour réussir une parfaite organisation et le bon choix de l’espace au sein de la prairie d’Ifrane où la verdure, le calme et la sérénité sont des choses que tout un chacun peut lire sur les traits et le comportement des enfants, sans oublier la bonne leçon sur la protection de l’eau qui a été bien ciblée .