Par Mohammed Drihem

Le week-end du 17 au 19 mars en cours, la ville de Kenitra a été au rendez-vous avec la tenue d’une exposition collective d’art plastique au Féminin organisée par l’Association « Art au Féminin ».

Placée sous le thème de : « La Femme aux yeux de l’artiste » cette exposition collective organisée au siège de la chambre de l’Agriculture de la Région de Rabat Salé Kenitra a connu la participation d’une myriade d’artistes autodidactes.

Entre autres artistes autodidactes participantes à cette évènement artistique; nous avons rencontré l’écrivaine et poétesse Bouchra Tabouy ; cette artiste autodidacte et talentueuse qui a bien voulu nous entretenir sur son parcours artistique, sa petite histoire avec le monde de l’art plastique et sur ce revirement qui a fait d’une écrivaine poétesse qu’elle a été jusque-là ; une artiste peintre talentueuses.

De prime abord, Bouchra Tabouy nous annonce: « Mon premier coup de pinceau était à l’âge de neuf ans où j’avais dessiné sur le mur de notre garage, une fillette dans la nature. J’avais hiberné de longues années…et il a fallu attendre un évènement fatal en 2019 (le maudit COVID) la crise de panique, de stress et de vraies souffrances qui a pu réveiller en moi l’artiste peintre (autodidacte) que je suis aujurd’hui».

Pour l’artiste Bouchra Tabouy ; ce revirement et ce passage d’une poétesse à une artiste peintre est un croisement très naturel voir même spontané et le 17 Mars 2023 dernier marque sa première participation à une exposition d’art plastique à Kenitra pour célébrer la fête de la femme.

En effet ; l’Artiste peintre autodidacte ; Bouchra Tabouy est aussi une poétesse qui a publié un premier recueil de poésie intitulé « Euthanasie des silences ». Pour elle; la peinture et l’écriture sont deux galaxies qui illuminent son Univers et épanouissent bien sûr son spirituel. Parfois avait-elle précisé, elle se trouve tiraillée entre la poésie et la peinture surtout quand cette dernière prend beaucoup de temps pour se réaliser contrairement à la poésie qu’elle écrit en un seul jet soulignant au passage que celle-ci peut parfois être un support à l’une de ses créations artistiques.

La première exposition artistique de Bouchra Tabouy a vu le jour lors de sa célébration de la journée internationale de la femme de cette année 2023 à l’instar de toutes les femmes du Monde en participant à cette exposition collective organisée à Kenitra par « Art au Féminin » et ce, avec une Toile qui présente la « Femme Marocaine entre modernité et traditions » qui est d’ailleurs le titre de sa toile où elle voulait mettre en relief ces deux aspect sans pour autant ; toucher la beauté et la sensualité de la femme bien que cette dernière se trouve dans une situation contradictoire ; comme on le voit dans la toile ; à la fois moderne vue l’habillement assez décontracté qu’elle porte avec cette couleur du Rouge qui exprime beaucoup de choses mais où il y’a toujours ; ce rappel aux valeurs ancestrales avec cette personne sur la toile qui est en train de pétrir du pain comme les femmes d’antan sans aucun problème d’autant plus qu’elle le fait avec plaisir et amour bien que la femme d’aujourd’hui est toujours impactée par la culture européenne grâce à sa scolarisation qui lui donne cet esprit cosmopolite et son ouverture sur d’autres cultures et cela d’après l’artiste ; n’empêche que la particularité de la femme marocaine est sa capacité énorme de faire équilibré son vécu quotidien par une touche traditionnelle sans oublier bien sûr cette influence occidentale.

Comme projets d’avenir ; l’artiste peintre Bouchra Tabouy nous donne rendez-vous pour l’après Ramadan avec la signature de son premier recueil de poésie intitulé « Euthanasie des silences » sans oublier de nous assurer du fait qu’elle travaille sur de projets de Contes pour enfants qui verront le jour très prochainement.