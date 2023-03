(J. Chabih – PES – UCAM – Maroc)

L’organisation administrative est une partie du droit administratif, qui lui-même est une partie du droit. Lequel droit est une approche normative du monde, à l’instar d’une quantité d’approches scientifiques du monde, et qui ne sont, par ailleurs, nullement hermétiques les unes aux autres. On citera ainsi l’économie, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la médecine, l’histoire, la géographie, l’art, la littérature, la philosophie…

Aussi, dans ce contexte, peut-on concevoir l’objet de l’organisation administrative au Maroc à partir de ces cinq grandes étapes : concentration, centralisation, déconcentration, décentralisation territoriale, décentralisation fonctionnelle, qui reflètent un mode d’organisation, de gestion et de fonctionnement politico-administratifs résolument corseté.

Chacune de ces cinq étapes représente une entité institutionnelle étroitement liée aux autres entités et infiniment dépendante d’elles. Le système concentré détient la part la plus importante du pouvoir, suivi du système centralisé, puis déconcentré, puis décentralisé territorialement, puis décentralisé techniquement ou fonctionnellement.