المسطح المائي أمغاس 2 يحتضن فعاليات افتتاح موسم صيد السمك بالمياه القارية برسم موسم 2024-2023 بالأطلس المتوسط و الكبير

بقلم محمد الدريهم

يوم الأحد 19 مارس 2023 الماضي، فتحت العديد من الأنهار وخزانات السدود والمسطحات المائية المغربية المتواجدة بالأطلس المتوسط ​​الكبير ذراعيها لعشرات عشاق الرياضة والصيد الترفيهي في المياه القارية القادمون من جميع مناطق المملكة ، وذلك بمناسبة الافتتاح العام لموسم صيد التراوتة القزاحية لموسم 2024-2023.

افتتاح موسم الصيد الرياضي هذا المنظم بالمسطح المائي أمغاس 2 بلإقليم إفران يوم الأحد 19 مارس 2022 ؛ مثلا ؛ شهد حضور ما يقرب من 243 صيادا من مختلف مدن المغرب بما في ذلك مدينة أزرو وفاس ومكناس وإفران وسلا والدار البيضاء وصفرو والقنيطرة والرباط … إلخ. والذين تمكنوا من اصطياد قطع جميلة من تراوت قوس قزح قبل مغادرتهم راضين عن يوم صيدهم.

هذا و تجذر الإشار إلى أن نتائج الجذب السياحي الرياضي نحو هذا المسطح المائي الخاص بصيد سمك السلمون المرقط بالأطلس ما كانت لتتحقق لولا الجهود الكبيرة المبذولة من حيث التطعيم والقطع والتنظيف والرقابة التي قام بها مسؤولو المركز الوطني للأحياء المائية و تربية السمك الخاضع لنفوذ الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأزرو.

كل فئات الصيادين كانت موجودة في ذلك اليوم. البالغون ، والنساء ، والأطفال ، وصيادو الطعم الاصطناعي ، وصيادو الطعم الطبيعي ، والصيادون بالذباب. بل كان هناك من بين هؤلاء الصيادين بعض الذين أكملوا حصتهم الأولى وحصلوا على رخصة صيد ثانية.

من ناحية أخرى ، تجدر الإشارة إلى أن بعض أنهار زراعة السلمون قد شهدت أيضًا ، على الرغم من انخفاض تدفق المياه بها، حضورًا جيدًا من قبل الصيادين ، خاصة أنهار زاوية إفران ، كيكو ، أم الربيع ، تزكيت ، سد آيت الحاج وبقريت حيث اتضح من خلال مراقبة الصيادين من قبل طاقم المياه والغابات والحراس المتطوعين أن هؤلاء كانوا كثيرين جدًا في هذه البيئات وكانوا راضين عن عدد المصيد وأحجام الأسماك التي تم اصطيادها خلال هذا الافتتاح وهذا مرة أخرى بفضل الأعداد المهمة من سمك التروتة القزاحية القابلة للصيد التي تم استزراعها مؤخرا من طرف بمختلف الوديان و الأنهار و المسطحات المائية.

وبحسب عبد الخالق زراوطي ، مدير مركز الأحياء المائية و تربية السمك التابع للوكالة الوطنية للمياه والغابات بأزرو ، تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى استزراع أكثر من 780 ألف زريعة تراوت قوس قزح العام الماضي على مستوى الوديان والأودية المختلفة والمسطحات المائية بمختلف مناطق المملكة بهدف تطعيم أفضل لهم ، نظم محطة تربية السمك برأس الماء (إفران) خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس 2023 عملية كبيرة لتفريغ سمك تراوت قوس قزح بطول أكثر من 24 سم في هذه الوديان والمسطحات المائية المختلفة ، وهي المسطح المائي أمغاس 2 وأودية أم الربيع وشبوكة وتيزكيت و كيكو وبقريت و سدي آيت لحاج بميدلت وأويغو جديدة بمراكش.

وأضاف أن هذه العملية. مظمت بنجاح قبيل يوم الافتتاح الرسمي للصيد المقرر ليوم الأحد 19 مارس 2023 بالمياه القارية لعام 2023-2024 ، وذلك من أجل ضمان يوم صيد جيد جدًا للعديد من الصيادين الذين توجهوا إلى هذه المواقع الطبيعية في قلب الأطلس المغربي.

من جهته ، أوضح رئيس فدرالية الصيد الإيكولوجي عادل السموني أن افتتاح موسم الصيد هذا العام 2023 يتزامن مع الذكرى السابعة لإعلان منظمة اليونسكو لمحمية المحيط الحيوي لأرز الأطلس تراثًا طبيعيًا عالميًا يوم 19 مارس 2016. مضيفا: لقد قررنا على مستوى فدرالية الصيد الإيكولوجي الاحتفال بهذا الحدث تحت شعار « الصيد البيئي لتعزيز التراث الطبيعي لمحمية المحيط الحيوي لأرز الأطلس ».

بالنسبة لعادل السموني ، يأتي هذا الافتتاح بعد سلسلة من الاجتماعات وورشات العمل التكوينية و التحسيسية بما في ذلك الاجتماع الوطني في مراكش حول الترويج للتروتة النهرية ، والاجتماع مع منظمة الأغذية والزراعة في أمغاس ، الاجتماع الوطني لـ 40 جمعيات الصيادين المنتسبة إلى الاتحاد بأمغاس كذلك ، وأخيرًا عقد المجلس الوطني للصيد الذي انعقد في مقر الوكالة الوطنية للمياه و الغابات بالرباط ، والذي تبنى عدة توصيات صادرة عن هذه اللقاءات المختلفة.