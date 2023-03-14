فيدرالية جمعيات اقليم جرادة تعلن عن تنظيم النسخة العاشرة لمهرجان مفاحم الدولي لمسرح الطفل

اعــــــــــلان

تعلن فيدرالية جمعيات اقليم جرادة عن تنظيمها النسخة العاشرة لمهرجان مفاحم الدولي لمسرح الطفل تحت شعار » مسرح الطفل في خدمة الهوية الوطنية » في الفترة الممتدة من 12 الى 16 يوليوز 2023 بالمركز الثقافي بجرادة. الدورة ستحمل اسم المرحوم « محمد بوبكرات ».المهرجان سيعرف مشاركة فرق مسرحية دولية وفرق وطنية محترفة وسيتم تكريم وجوه مسرحية مغربية .كما يتم تنظيم ورشات في الكتابة والاخراج المسرحي ،كذا تنظيم ندوة لها علاقة بشعار المهرجان وكرنفال تشارك فيه الفرق المسرحية المشاركة والمؤسسات التعليمية بالجماعة.

فعلى الراغبين في المشاركة ارسال مشاركاتهم عبر البريد الالكتروني :

FEDERATIONJERADA@GMAIL.COM-TEL: 0673846499-0662214083

الوثائق المطلوبة

-نسخة من الملف القانوني.

-سيرة ذاتية CVعن الفرقة واهم مشاركاتها.

– ملخص المسرحية.

-صور خاصة بالعرض المسرحي.

-قرص مدمج بجودة عالية للعرض المسرحي( اجباري)

– ملحوظة : يجب ان لا يتعدى عدد افراد الفرقة 08 اشخاص.

تتحمل الفيدرالية مصاريف التغذية والمبيت طيلة ايام المهرجان.

ستتشكل لجنة مختصة لانتقاء العروض المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان.

-اجبارية مناقشة العروض المسرحية .

-آخر أجل لقبول المشاركات هو 31 مايو 2023

– الاتصال بمدير المهرجان عبر الرقم الاتي : 0662214083

الرئيس :عمرو الهواري

مطبوع المشاركة

الفرقة/ الجمعية :

المدينة / الدولة :

رقم هاتف المسؤول :

البريد الالكتروني :

عنوان المسرحية :

تأليف/افتباس :

اخراج :

سينوغرافيا :

النقنيات :

الممثلون : ذكور : اناث :

مدة العرض :

اسم المسؤول عن العرض :

ملخص المسرحية

مدة تركيب الديكور : مدة ازالة الديكور :

-بطاقة تقنية للعمل المسرحي :