Esquisse d’une théorie en finance

J. Chabih – Pr. UCAM – Maroc

La finance, au sens global du terme, est une activité complexe et variée que l’on retrouve dans de nombreux domaine tels que : argent, monnaie, capitaux, financement, produits financiers, gestion des risques et des patrimoines, analyse financière, décisions, opérations et projets économiques (investissements, placements, spéculations, dettes, prévisions, contrôle, mobilisation, optimisation…).

Aussi la finance, ou l’activité financière globalement, est-elle intimement liée à son environnement, à la conjoncture, à d’autres disciplines et à d’autres sciences. Elle implique également différents agents, acteurs et institutions (ménages, entreprises, administrations, ONG, Extérieur) ; et intervient dans tous les marchés, à tous les niveaux et dans tous les secteurs économiques (primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire).

Mesdames et Messieurs les professeurs, observateurs et spécialistes en cette matière vos réflexions et critiques sont les bienvenues.