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الوضوح سر نجاح أي إصلاح!!

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الكاتب: منير الحردول
أتعجب كثيرا للإصلاحات التي توصف بالمؤلمة..ففي الغالب تستهدف تلك الإصلاحات موائد الخلق أو صحة الناس في أواخر العمر..فالإصلاح الذي لا يستهدف الجميع ليس إصلاحا أبدا..الإصلاح الذي يقبل به الناس هو ذاك الإصلاح الذي يشعر فيه المرء بتحسن على مستوى المعيشة بشكل عام..في الموائد والخدمات الصحية والإدارية وفي الترفيه كذلك..فعجبا لبعض الوجوه السياسية التي تتناقض مع نفسها كما تفعل الحرباء مع جلدها..فحين كانت منخرطة في القرارات التدبيرية كانت مواقفها وتدخلاتها وقراراتها في واد..وعندما خرجت من دواليب التدبير أمست مواقفها وتصريحاتها توحي أنها حقا تدافع عن المطالب المنتقاة بعناية!! وذلك بغية كسب ود أناس أرهقتهم الإصلاحات الدورية التي تكاد لا تنتهي..الإصلاح يحتاج إلى الصدق مع الجميع..الإصلاح يحتاج للوضوح مع الشعب..الإصلاح يحتاج للشرح والتفسير والإقناع والسماع والإنصات ومقارعة الأفكار بالأفكار.. بهدف الخروج بعصارة جامعة قادرة على مباشرة إصلاح قد يقتنع به الجميع..فيا إصلاح كن واضحا فالوضوح سر نحاح أي إصلاح!!

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