L’ASSOCIATION SPORT ET NATURE D’IFRANE ORGANISE LA 14ème EDITION DU TRAIL DES CEDRES DE LA VILLE D’IFRANE

Par Mohammed Drihem

L’Association Sport et Nature de la Ville d’Ifrane en partenariat avec le Conseil de la Région de Fès-Meknès, le Conseil Provincial d’Ifrane et la Collectivité territoriale d’Ifrane organise la 14ème édition du Trail des cèdres et ce, du Vendredi 09 au Dimanche 11 Juin 2023 prochain.

Des dizaines de trailers, hommes et femmes, sont attendus à cette nouvelle édition du Trail des Cèdres qui est une course à pied, sur longue distance globale de 84 Kms, en milieu naturel, un sport de plus en plus pratiqué dans le monde et qui fait son entrée au Maroc depuis quelques années.

Le Trail des cèdres est composé en effet de trois étapes dont la distance globale est de 84 km (36 km, 26 km et 22 Km) ou deux étapes de 48 km (26 km et 22 km).

A noter au passage que la région d’Ifrane se prête très bien à ce type d’événement, au milieu des cèdres, avec un parcours aux dénivelés différents et des passages sur route.

Plus qu’une compétition sportive, c’est un événement pour la ville, l’arrivée s’organisant au centre d’Ifrane, au milieu de tous ses habitants. Le but étant de promouvoir le sport en pleine nature dans la région d’Ifrane en particulier mais aussi au Maroc en général, tout en respectant l’environnement.

Nichée dans les montagnes du Moyen Atlas, Ifrane pourrait être comparée à une petite ville suisse, avec ses rues et jardins soigneusement entretenus, prêts à recevoir la neige de l’hiver. C’est dans cette région où se trouve l’une des plus grandes et plus belles cédraies du monde d’où jaillissent de nombreuses sources et cours d’eau. C’est ce cadre et son climat qui lui ont permis d’être non seulement un pôle touristique de prédilection pour les randonneurs mais aussi le lieu idéal pour la pratique de certains sports. De nombreux athlètes de renommée internationale viennent à Ifrane pour s’y entraîner et s’y former. Ainsi, Ifrane a vu passer Khalid Boulami, Khalid Skah, Brahim Lahlafi, Abdelkader El Mouaziz, Abderrahim El Goumri, Jaouad Gharib, entre autres. D’autres athlètes du monde entier y séjournent également pour leurs entraînements et la Fédération Française d’Athlétisme y organise régulièrement des stages pour ses meilleurs semi-fondeurs et fondeurs français, les préparant ainsi aux grandes compétitions internationales. Aussi ; l’académie Mohamed VI d’athlétisme d’Ifrane, gérée par la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme, prépare des athlètes de haut niveau à de grandes compétitions internationales telles que les Jeux Olympiques et les championnats du monde.

Depuis sa création par Abdelkader El Mouaziz, l’Association Sport et Nature d’Ifrane a eu le temps de se faire un nom, mais elle gagnerait à être encore plus connue. Car l’Association Sports et Nature, c’est plus de 500 marathoniens venus des quatre coins du monde pour participer au Trail des cèdres.