محمد دريهم

تنظم جمعية رواد الأعمال المغربية « Maroc Entrepreneurs » يوم السبت 11 مارس 2023 المقبل » يوم إنشاء المقاولة » بدار الكمياء بالعاصمة الفرنسية ؛ و ذلك بمناسب اختتام النسخة الخامسة عشر لبرنامجها « Tremplin Maroc ».لدعم خلق المقاولة

وبحسب الجمعية ، سينظم هذا اليوم حول موضوع رئيسي: « مغاربة العالم ، فاعلون في تنمية المملكة » وسيكون فرصة للاحتفال بالفائزين في برنامج دعم خلق المقاولة « . هذا, وحرصا منها على المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للمملكة المغربية ، تواصل جمعية رواد الأعمال المغربية أعمالها من أجل دعم ديناميكيات الاستثمار ومناخ الأعمال الذي تعرفه البلاد.كما أنها ترى بأنه يمكن تجسيد هذه الديناميكية من قبل مواطنيها الموجودين بالخارج من خلال إجراءات ريادة الأعمال التي تميل إلى التكثيف من أجل جعل هذا الأصل رافعة حقيقية للنمو. لذلك سيتم تسليط الضوء على هذا الجانب خلال هذه الطبعة.

وبحسب المصدر نفسه ، سيكون هذا اليوم فرصة للالتقاء في مناظرة أولى حيث سنناقش كيف يمكن حشد مهارات المغاربة حول العالم لخدمة المملكة. فيما ستركز المناظرة الثانية على آليات دعم استثمار المغاربة حول العالم.

وكالعادة ، ستخصص جناح لرجال الأعمال المغاربة و ستكون فرصة لمناقشة ومقابلة رواد أعمال اليوم والغدً ولكن أيضًا لتكريم قادة المشروع المدعومين كجزء من برنامج حضانة « Tremplin Maroc » في السنوات السابقة.

سيتم مكافأة أكثر المشاريع نجاحًا بجوائز هامة و تمكينهم من فرصة اتصالات مميزة لمواصلة مغامرتهم الريادية.

أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة الخامسة عشرة من يوم إنشاء المقاول ستعرف مشاركة المؤسسات والجهات الفاعلة بالنظام البيئي لريادة الأعمال المغربي والفرنسي: مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ، وسفارة المملكة المغربية في فرنسا ، وتمويلكوم ،. وكالة تنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) ، التجاري وفا بنك ، Avaliance ، صناديق الاستثمار ورجال الأعمال المتمرسين.

حول المغرب لريادة الأعمال

Maroc Entrepreneurs هي جمعية غير ربحية تأسست عام 1999 في باريس. تتمثل رسالتها في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب و ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية ، وهي: اكتشاف عالم إنشاء الأعمال والأخبار الاجتماعية والاقتصادية في المغرب ، وإقامة علاقات تآزر بين الشركات الموجودة في المغرب والمهارات المغربية بالخارج وأخيراً. ؛ شجع أي شخص لديه ارتباط قوي بالمغرب ، من جميع مناحي الحياة ، على إنشاء أعماله التجارية الخاصة من خلال Concours Tremplin Maroc.

تجمع الجمعية الآن أكبر شبكة للمهارات المغربية بأكثر من 12000 عضو. يتمثل طموحها في تزويد رواد الأعمال الناشئين بإطار عمل مواتٍ يسمح لهم بالانتقال من مرحلة الفكرة إلى تحديد خطة عمل ملموسة وكاملة ، وتطوير مهاراتهم من خلال جلسات تدريبية فردية يقدمها خبراء في شركات الإنشاء وتوسيع شبكتهم ، وإنشاء اتصالات مع شركاء المستثمرين الذين يدعمونهم في تمويل أعمالهم وزيادة ظهورهم.