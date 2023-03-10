المغرب ثاني دولة أفريقية صناعية بعد جنوب أفريقيا والجزائر خارج التصنيف

عبدالقادر كتــرة

أصدر بنك التنمية الأفريقي بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي واليونيدو أول تقرير عن مؤشر التصنيع في أفريقيا لسنة 2022، في وثيقة تمّ نشرها في 24 نونبر الماضي، تتضمن قياس مستوى تطور الصناعة التحويلية في 52 دولة في القارة.

ونشر بنك التنمية الأفريقي ترتيبه لأكثر الاقتصادات الصناعية في إفريقيا (IIA)، والذي يعتمد هذا على البيانات التي تم جمعها منذ عام 2010 في 52 دولة في القارة باستثناء جنوب السودان والصومال.

واستند التقييم إلى 19 مؤشرًا رئيسيًا تتعلق بأداء التصنيع ورأس المال والعمالة وبيئة الأعمال والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي حيث يُظهر التقييم الذي غطى السنوات العشر الماضية اتجاهًا عامًا للتصنيع في القارة.

ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي، فإن التصنيع يتقدم في القارة، على الرغم من بطء وتيرته، وتتراوح درجات مؤشر التصنيع في إفريقيا (AII) وأبعاده الثلاثة (الأداء والمحددات المباشرة والمحددات غير المباشرة) من 0 (الأسوأ) إلى 1 (الأفضل) تمكن من المقارنة بمرور الوقت وبين البلدان.

ويسلط تحليل الأداء حسب المنطقة الضوء على هيمنة شمال إفريقيا، حيث تعد ثلاثة من البلدان الستة جزءًا من أفضل 10 دول في القارة، يليها جنوب إفريقيا ، ووسط إفريقيا ، ثم غرب وشرق إفريقيا.

واعتبر التقرير الترتيب الذي نتج عن الدراسة والتحليل منطقيًا، حيث يضع جنوب إفريقيا في المقدمة، تليها ثلاث دول مغاربية، المغرب ومصر وتونس، وبعيدًا قليلاً عن المراكز العشرة الأولى، تحتل السنغال مكانًا أفضل، متقدمة على نيجيريا وكينيا.

وحسب التقرير، سجلت معظم الدول الأفريقية تقدمًا في تنميتها الصناعية، على الرغم من أن هذا يحدث ببطء أكثر أو أقل، مع درجة 0.84 من 1 في عام 2021 ، تظل جنوب إفريقيا الدولة الإفريقية الأكثر تصنيعًا ، تليها المغرب (0.83) ومصر (0.78) ، في حين أن أكبر 3 اقتصادات صناعية في القارة تتكون من غامبيا (0.3455) ) وبوروندي (0.3483) وغينيا بيساو (0.3663).

واستنادًا إلى البيانات التي تم جمعها العام الماضي من قبل البنك الأفريقي للتنمية ، توجد 10 دول في الخُمس الأعلى لترتيب الاقتصادات الأكثر تصنيعًا في القارة ، مع درجة أكبر من أو تساوي 0.6 من 1. 11 منها تنتمي إلى الطبقة الوسطى العليا. الشريحة الخمسية (بين 0.538 و 0.597) ؛ 10 ، من الخُمس الأوسط (بين 0.50 و 0.53) ، بينما ينتمي 10 منهم إلى الخُمس الأوسط السفلي (بين 0.45 و 0.49). أخيرًا ، 11 منهم يقعون في الخُمس السفلي مع درجات تتراوح من 0.34 إلى 0.44.

ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي ، فقد سُجل أكبر تقدم في مجال التصنيع في بنين وإثيوبيا وإريتريا والغابون وغينيا وموريتانيا وموزمبيق والسنغال وسيشيل ، والتي حصلت جميعها على خمسة مراكز على الأقل خلال الفترة 2010-2019.

أما خارج المراكز العشرة الأولى، نجد البلدان التي يعتبر مستوى تصنيعها متوسطًا بمؤشر أقل من 0.6 / 1، حيث تقع كوت ديفوار في هذا المستوى خلف الغابون وتتقدم على غانا، فيما احتلت الكونغو (0.5322) والكاميرون (0.5300) وتوغو (0.5191) المرتبة 23 و 24 و 26 على التوالي.

تتكون المجموعة المكونة من 5 دول ذات أدنى المؤشرات من جمهورية إفريقيا الوسطى (0.4018) وسيراليون (0.3777) وغينيا بيساو (0.3663) وبوروندي (0.3483) وغامبيا (0.3455).

حسب المنطقة، تظل شمال إفريقيا المنطقة الإفريقية الأكثر تقدمًا من حيث التنمية الصناعية ، تليها إفريقيا الجنوبية، ووسط إفريقيا، وغرب إفريقيا، وشرق إفريقيا.

أحد الدروس الرئيسية المستقاة من التقرير هو أن « أفضل البلدان أداءً ليست بالضرورة تلك التي تتمتع بأكبر اقتصاد، ولكن تلك التي تحقق أعلى قيمة صناعية مضافة للفرد ، مع وجود نسبة كبيرة من السلع المصنعة للتصدير » ، يلاحظ البنك الأفريقي للتنمية.

وتكمن مصلحة هذه المبادرة في أن تكون بمثابة نقطة مرجعية للدول وأن تعيد مسألة التصنيع إلى مركز السياسات الاقتصادية. هذا موضوع مركزي ، خاصة وأن تصنيع الاقتصادات سيكون أحد العوامل الرئيسية لنجاح ZLECAF، ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي، انخفض نصيب إفريقيا من التصنيع العالمي إلى المستوى الحالي وهو أقل من 2٪.

وللتذكير، يستند معهد المدققين الداخليين الدولي إلى ثلاثة أبعاد لتصنيف الاقتصادات. هذه هي الأداء ، أي قدرة البلدان الأفريقية على توليد الإنتاج الصناعي والصادرات والمحددات المباشرة، (أي الطريقة التي توجه بها البلدان مواردها (رأس المال والعمالة) نحو التنمية الصناعية)؛ والمحددات غير المباشرة، (أي الطريقة التي تخلق بها بيئة مواتية للتصنيع، ولا سيما من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، ومتانة المؤسسات وتوفير البنية التحتية).

يساعد تصنيف البلدان حسب الخُمس (مرتفع ، أعلى متوسط ، متوسط ، أدنى متوسط ، وأدنى) على تحديد أوجه التشابه ونقاط القوة والضعف لكل مجموعة.

يوجد إجمالي 25 دولة فوق المتوسط القاري البالغ 0.5144.

ترتيب الاقتصادات الأفريقية الأكثر تصنيعًا في عام 2022 وفقًا لبنك التنمية الأفريقي

1 إفريقيا الجنوبية 0.8404

2 المملكة المغربية 0.8327

3 مصر 0.7877

4 تونس 0.7714

5 موريشيوس 0.6685

6 إيسواتيني 0.6423

7 السنغال 0.6147

8 نيجيريا 0.6046

9 كينيا 0.6029

10 ناميبيا 0.6014