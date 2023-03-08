إيملشيل: ورشات تكوينية لقائدة تلامذة و مؤطري الاندية التربوية بالمؤسسات التعليمية بدائرة إيملشيل

بقلم محمد الدريهم



تحت شعار : « الحياة المدرسية والأندية التربوية فضاءات للتنشئة على القيم المجتمعية والمواطنة الإيجابية والسلوك المدني », نظمت جمعية أخيام للتنمية الاجتماعية و القتصادية لإيملشيل بيتسيق مع المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة ورشات تكزينية لفائدة تلامذة و مؤطري الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية لدائرة إيملشيل وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الشراكة والتعاون بين جمعية أخيام والصندوق الوطني للديمقراطية الموجه للشباب المتمدرس بالمؤسسات التعليمية التابعة للدائرة وذلك يومي 4السبت و الأحد 04 05 مارس الجاري بمقر الحمعية الكائن بدوار أكدال.

هذا وقد شكل هذا اللقاء التربوي الذي شارك في فعاليات حوالي 60 إطارا تربويا و46 تلميذة وتلميذا، إضافة إلى فعاليات مدنية محلية نشيطة في مجال التربية والتكوين , مناسبة لتقاسم تجارب ومقاربات متنوعة ومبتكرة في مجال تأطير وتنشيط الأندية والخلايا التربوية وتنمية المهارات الذاتية في مجال التربية البيئية والحقوقية والصحية والسلوك المدني؛ مع إعداد خطة متوافق عليها لإنجاز أنشطة وتظاهرات ثقافية وتربوية وبيئية بمشاركة التلميذات والتلاميذ وشركاء المؤسسات المشمولة بالتجربة.

. وفي ختام هذا اللقاء تم التوافق مع ممثلي المؤسسات التعليمية المشاركة على مجمعة من التوصيات و من أهمها:ضرورة التنسيق الوثيق لإنجاح مشاركة التلميذات والتلاميذ في برنامج تحدي القراءة, مواصلة تنفيذ الأنشطة البيئية وخاصة ما يتعلق منها بالوسطاء البيئيين والمحافظة على التنوع البيئي بالمنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي؛ تنظيم ورشات وندوات وزيارات ميدانية ذات الصلة بمجال الصحة الإنجابية والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان؛ تنفيذ برنامج التنشيط الثقافي والتربوي في إطار الشراكة مع مؤسسة مدى و تنظم منتدى للتقاسم وتحفيز التميز في نهاية الموسم الدراسي، لتقييم مختلف أنشطة برنامج الشراكة مع المؤسسات التعليمية و تثمين التجارب الناجحة في هذا الإطار.