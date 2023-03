« Le rôle des technologies de l’information dans

Par Mohammed Drihem

En célébration de la Journée Mondiale de la Protection Civile du 01èr Mars 2023 placée cette année sous le thème : « Le rôle des technologies de l’information dans l’évaluation des risques » au niveau de la Province d’Ifrane ; le commandement provincial de la protection civile d’Ifrane a organisé, mercredi dernier une journée porte ouverte au siège de sa caserne à Ifrane.

Lors de cette cérémonie organisée en présence du gouverneur de la province d’Ifrane, Abdelhamid El Mazid et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires, le commandant provincial de la Protection Civile, a souligné que la célébration de cette journée vise à sensibiliser le grand public aux techniques de lutte contre les risques des catastrophes.

Selon ses organisateurs ; cette journée a pour objectif de mettre en évidence le rôle de la recherche scientifique dans le développement des services de protection civile et dans la fourniture de moyens de détection et d’alerte des risques de catastrophes, en tant que levier important de la stratégie de prévention et de protection des populations.

Cette journée a été marquée notamment par la présentation des équipements et moyens matériels d’intervention dont dispose le commandement Provincial de la PC, outre des ateliers de sensibilisation au profit des élèves des établissements d’enseignement de la province axés sur les interventions de sauvetage et la lutte contre les incendies.

Selon le commandant provincial de la Protection civile, cette dernière a effectué en 2022 a enregistré 7504 opérations de Secours à Personnes, 1180 opérations diverses, 427 interventions dans des accidents, 273 intervention contre les incendies et 237 activités de prévention.

Organisée par la Direction générale de la Protection civile au niveau des unités de protection civile du Royaume, cette journée a pour objectif de mettre en avant les initiatives d’intervention de la protection civile dans le domaine des secours et du sauvetage, ainsi que de sensibiliser le grand public aux missions de la protection civile et aux gestes de premiers secours