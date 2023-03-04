مشاريع طرقية هامة بأقليم إفران و مشروعين بقيمة 510 مليون درهم لتثنية الطريق الوطنية بين إفران و أيموزار و الطريق الجهوية بين إفران و الحاجب

بقلم محمد الدريهم

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز و الماء بإفران , يوم الخميس 03 مارس الفارط, ندوة صحفية خصصت لتسليط الأضواء على التقييم الأولي لحملة إزاحة الثلوج برسم موسم 2023-2022 و على مختلف المشاريع الطرقية التي عرفها و سيعرفها إقليم إفران خلال هذه السنة وذلك بحضور مجموعة من الزملاء ممثلي مختلف المنابر الإعلامية أعضاء المرصد الجهوي للصحافة و الإعلام بإفران.

خلال هذه الندوة, تقدم المدير الإقليمي للتجهيز و الماء, عزمي عبد الإلاه بعرض مستفيض تطرق من خلاله لمختلف المشاريع الطرقية التي عرفها إقليم إفران خلال السنتين الفارطتين و التي انتهت الأشغال بها مِؤخرا و المشاريع التي هي في طور الإنجاز و تلك التي سترى النور خلال سنة 2023.

في هذا الباب, أكد السيد عزمي عبد الإلاه أن إقليم إفران عرف ما بين سنة 0202 وسنة 2022 إنجاز مجموعة مهمة من المشاريع الطرقية على طول ما مجموعة 125.76 كلم بغلاف مالي إجمالي قدره 277.75 مليون درهم و تخص: برامج الطرق القروية حيث تم بناء الطريق الإقليمية رقم 7210 الرابطة بين عين اللوح و زاوية واد افران على طول 12,06 كلم بغلاف مالي قدره 17,35 مليون درهم, برنامج الصيانة الطرقية بغلاف مالي إجمالي قدره 182,2 مليون درهم الذي هم 77 كلم موزعة بين توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 13 بين ازرو وميدلت على طول 41,3 كم, توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7311 بين الطرق الوطنية 8 وعين اللوح على طول 9,2 كم, تقوية الطريق الإقليمية رقم 7215 بين الطريق الوطنية 13 وعين اللوح على طول 14 كم وصيانة قارعة الطريق الجهوية رقم 712 بين بوفكران و مريرت على طول 8,5 كم, برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية الذي هم 26,2 كلم بغلاف مالي اجمالي قدره 30.8 مليون درهم موزع بين تقوية الطريق الإقليمية رقم 7208 بين عين اللوح وواد افران على طول 4 كم, توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7217 بين الطريق الوطنية 8 و أرزكورو على طول 4 كم. توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7206 بين الطريق الوطنية 8 و امغاس و الطريق الجهوية 712 على طول 14,5 كم و مشروع تقوية الطريق الإقليمية رقم 7210 بين عين اللوح وزاوية افران على طول 3,7 كم بالإضافة لبناء منشئتين فنيتين بما مجموعه 13.5 مليون درهم بكل من الطريق الوطنية رقم 13 بين ازرو و ميدلت و الطريق الإقليمية 7205 بيم الطريق الوطنية 08 وامغاس و انجاز برنامج تهيئات السلامة الطرقية الذي هم 10.5 كلم بغلأف مالي اجمالي قدره 33.9 مليون درهم حيث تم تصحيح مسار الطريق الوطنية رقم 13 بين ازرو و الحاجب على طول 8 كلم و تصحيح مسار الطريق الإقليمية رقم 7231 بين افران و مشليفن على طول 2.5 كلم,

من جهة ثانية, أكد المدير الإقليمي للتجهيزو الماء بأن هناك مشاريع أخرى في طور الإنجاز تهم ما مجموعه 47 كلم من الطرقات بغلاف مالي اجمالي قدره 165 مليون درهم موزعة ما بين برنامج الصيانة الطرقية على طول 36.9 كلم بغلاف اجمالي قدرة 152 مليون درهم و يهم توسيع وتقوية واضافة ممر ثالث بالطريق الوطنية رقم 13 بين ازرو وميدلت على طول 8 كم, توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 8 بين ازرو مريرت على طول 20 كم, توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 707 بين افران وبولمان على طول 4,5 كم ومشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 707 بين افران والحاجب على طول 4,4 كم. و برنامج التنمية الجهوية الذي يهم مشروع توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7231 الرابطة بين ضاية حشلاف وضاية عوا على طول 10,5 كم بغلاف مالي قدره 13 مليون درهم.

أما بخصوص المشاريع الطرقية المبرمجة برسم سنة 2023 الجارية , يضيف عبد الإلاه عزمي, فقد خصص لها غلاف مالي اجمالي قدره 102,3 مليون درهم و تهم ما يقرب من 50,25 كلم من الطرقات بالإقليم موزعة ما بين برنامج الصيانة الطرقية لتوسيع الطريق الجهوية 707 بين افران و بولمان عل طول 6 كلم بمتلغ 30 مليون درهم, برنامج الطرق القروية لبناء الطريق الإقليمية رقم 7212 الرابطة بين تيفراتين و سيدي مكيلد على طول 7,75 كلم بمبلغ 8,8 مليون درهم, برنامج المنشآت الفنية لبناء منشأة بالطريق الإقليمية 7210 بين عين اللوح وزاوية واد افران و منشأة بالطريق الإقليمية 7208 بين الطريق الوطنية 08 و زاوية واد افران بمبلغ اجمالي قدره 8 مليون درهم , برنامج السلامة الطرقية لبناء حائط وقائي بالطريق الوطنية رقم 08 بين ازرو و افران بمبلغ 1,3 مليون درهم و أخيرا, برنامج التنمية الجهوية على طول ما مجموعه 36,5 كلم الذي خصص له غلاف مالي اجمالي قدره 54,2 مليون درهم لإنجاز مشروع توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7202 بين إفران وأزرو عبر بن صميم على طول 11 كم, توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 7204 بين ط إ 7201 وط إ 7206 أمغاس على طول 17,5 كم و تقوية الطريق الإقليمية رقم 7212 بين الصخور النفطية و تيفراتين على طول 8 كم.

في نفس الإطار, ذكر المدير الإقليمي لوزارة التجهيز و الماء بأن هناك مشروع اتفاقيتن للشراكة مصادق عليهما و هما: اتفاقية شراكة بين وزارتي التجهيز و الماء و الداخلية, جهة فاس مكناس و المجلسين الإقليميين لكل من افران و الحاجب وتتعلق بمشروع تثنية الطريق الجهوية 707 الرابطة بين افران و الحاجب على طول 29 كلم بغلاف مالي اجمالي قدره 260 مليون درهم. و اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز و الماء و جهة فاس مكناس تتعلق بمشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 08 الرابطة بين افران و ايموزار كندر على طول 22 كلم و الذي خصص لإنجازه مبلغ مالي قدره 250 مليون درهم.

من جهة ثانية, أكد السيد عبد الإلاه عزمي خلال هذه الندوة الصحفية بأنه بفضل تظافر جهود جميع القطاعات المتدخلة في إطار اللجنة الإقليمية لليقظة لمواجهة التقلبات الجوية, تم القيام بعملية إزاحة الثلوج و فك العزلة عن التجمعات السكنية بالإقليم على ثلاثة مراحل عرف فيها الإقليم تساقطات ثلجية و ذلك في أحسن الظروف وفي أوقات قياسية حيث همت هذه العملية ما يقرب من 500 كلم داخل الشبكة الطرقية بالأقليم التي تكسوها الثلوج جندت لها المديرية اٌلإقليمية للتجهيز و الماء 12 كاسحة للثلوج و خمس حصادات للثلوج ضمن آليات لوجيستيكية أخرى مع 5 تقنيين و 03 مهندسين بما فيهم المدير الإقليمي.