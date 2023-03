L’ANEF ET GIZ ENSEMBLE POULA PROMOTION DU GREEN JOBS EN ZONES RURALES DU MAROC .

Par Mohammed Drihem



Le Directeur Général de L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) Abderrahim HOUMY et le Directeur Résidant de l’Agence Allemande de Coopération Internationale(GIZ) Lorenz PETERSEN ont présidé jeudi 02 mars 2023, au siège de l’ANEF à Rabat, l’atelier de clôture du projet « Promotion de l’emploi vert au bénéfice des jeunes en zones rurales » intitulé Green Jobs I qui est un projet co-financé par le Ministère Fédérale de la Coopération Economique et du Développement d’Allemagne (BMZ) et l’Union européenne avec un budget de 5,5 millions d’euro.

L’objectif de ce programme est d’améliorer la situation de l’emploi des populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, dans les zones rurales et de montagne à travers des métiers verts, avec une attention particulière aux coopératives forestières et les Organisations de la Société Civile afin de renforcer leur implication dans la gestion durable des forêts et de leurs produits.

Pour cela, le programme est organisé en 2 axes d’intervention, à savoir : La formation technique et L’entreprenariat rural. Il opère dans les domaines de valorisation des ressources naturelles et de la biodiversité, notamment l’écotourisme, la valorisation des plantes aromatiques et médicinales ainsi que l’aquaculture continentale.

Selon l’ANEF, l’évaluation des projets réalisés lors de la première phase en termes de chaine de valeur a permis de faire état de 1200 usagers de la forêt soutenus et formés, 80 structures économiques accompagnées dans différentes chaines de valeurs et création effective de plus de 1307 emplois (jeunes et femmes) surtout dans les domaines de la valorisation des produits forestiers.

Parmi les chaines de valeurs touchées, se trouvent par exemple l’écotourisme dans les espaces naturels, et la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux.

A souligner que l’atelier de clôture était l’occasion pour les différents partenaires du projet et les bénéficiaires d’échanger autour des acquis et leçons apprises. C’était un moment fort pour faire le bilan et discuter les expériences de cette coopération participative et inclusive à pérenniser ou à mettre à échelle dans le cadre du nouveau projet qui vient de démarrer en janvier 2023, « Promotion des emplois verts à travers les chaines de valeurs durables au Maroc » -le Green Jobs II -.

La cérémonie officielle de signature du contrat d’exécution de Green Jobs II a marqué la fin de l’atelier de clôture et cette nouvelle phase de « Green Jobs II » contribuera à la réalisation des objectifs de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » à travers un appui technique visant la promotion de l’emploi et l’augmentation des revenus des usagers des forêts avec une enveloppe budgétaire de 5,5 millions d’euros.