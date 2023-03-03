حديث الاثنين شخصيات من بلادي الاستاذة سليمة فرجي

بقلم ذ. خالد خالص



يعرف الجميع الأستاذة سليمة فرجي كمحامية بهيئة المحامين بوجدة وكبرلمانية سابقة أو هكذا توقع الزميلة سليمة بحوثها ودراساتها.

إلا أن الكثير منهم لا يعرفون بأن الأستاذة سليمة كانت اول امرأة محامية سجلت بجهة الشرق وأنها اول امرأة شغلت مركز عضوة مجلس هيئة المحامين بوجدة كما أنها اول محامية ترشحت لمركز النقيب سنة 2017 بوجدة إلا أنها لم تحض به لاعتبارات سوسيو- ثقافية واجتماعية بل وربما قبلية.

والى جانب مهامها المهنية فقد شغلت الأستاذة سليمة فرجي مركز رئيسة مؤسسة لنادي الليونس lions club وجدة النهضة سنة 1996 واشرفت على انجاز جناح لمرضى العيون بمستشفى بوعرفة وعدة منشآت أخرى بوجدة.

وحصلت الأستاذة سليمة فرجي سنة 1998على جائزة أحسن فاعل جمعوي من قبل نادي ليونس كلوب وجدة وترأست جمعية فضاءات الشباب « حياة انكادي » وساهمت في احداث مركب سوسيو ثقافي ورياضي وتربوي مخصص لنساء وأطفال الاحياء المهمشة لتصبح سنة 2003 رئيسة جمعية « اندلسية » للطرب الغرناطي وعضوة للجنة الدعم بسجن وجدة من سنة 2002 الى 2005.

ومن امينة اقليمية لحزب الاصالة والمعاصرة من 2009 الى 2010 كانت الأستاذة سليمة اول امرأة امينة جهوية لحزب الاصالة والمعاصرة من 2010 الى 2013 ونائبة برلمانية خلال الولاية البرلمانية 2011-2016 ونائبة لرئيس لجنة العدل والتشريع خلال نفس الولاية.

وإذا كانت الأستاذة سليمة فرجي قد شغلت أيضا مركز عضوة برلمان المناخ والتكوين من اجل التحول من الطاقة الاحفورية الى الطاقة البديلة وخضعت لعدة دورات تكوين بالصين والمانيا والاردن وسويسرا وتونس فإنها حاصلة أيضا على دبلوم تكوين المكونين في القانون الدولي الانساني من لبنان.

وكانت الأستاذة سليمة فرجي وكيلة لائحة الانتخابات الجماعية الأخيرة لمدينة وجدة حيث فازت بالمرتبة الاولى لشغل منصب العمدة الا ان التحالف الحكومي ضحى بالاستاذة سليمة فرجي وقرر منح المنصب المذكور لمن جاء في الدرجة الثانية من حزب الاحرار.

والى جانب أنشطتها المهنية والجمعوية والسياسية … فان الاستاذة سليمة فرجي تعد من النساء الناشطات القلائل التي تهتم بالبحوث والدراسات والنشر في مجال القانون والقضاء والعلوم الأدبية والاجتماعية ويكفي الدخول الى محركات البحث الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لتجد عشرات الدراسات المهمة التي ساهمت بها الأستاذة سليمة فرجي للنهوض بالفكر والوعي الجماعي داخل المجتمع المغربي.

ولابد من التذكير أيضا بأن الأستاذة سليمة فرجي تشرف إلى جانبي ومنذ ما يناهز الخمس سنوات على صفحة دار المحامي الرقمية التي تضم أزيد من 3500 محامية ومحامي وهي منبر ثقافي مهني حقوقي..

وإذ أغتنم اقتراب الثامن من مارس وهو اليوم العالمي للدفاع عن حقوق المرأة وتكريسا لثقافة الإعتراف لنحتفي جميعا بالأستاذة سليمة فراجي المحامية المهنية والحقوقية والسياسية والجمعوية العصامية والأديبة المتميزة راجيا من العلي القدير أن يطيل في عمرها وأن يساعدها ويدعمها في مسيراتها المتنوعة.

د. خالد خالص

محام بهيئة المحامين بالرباط

دكتور في الحقوق

ملحوظة: الأستاذة سليمة فرجي ام لجيهان وهي دكتورة في الطب ولأنور وهو دكتور في الفيزياء..