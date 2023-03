LE MAROC ACCUEILLE LA 10ème CONFERENCE INTERNATIONALE DES GEOPARCS UNESCO SEPTEMBRE PROCHAIN A MARRAKECH ET AZILAL

Par Mohammed Drihem

Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO, le conseil régional de Beni

Mellal-Khénifra et l’association géoparc M’Goun organisent la 10ème édition de la conférence internationale sur les géoparcs du 5 au 12 septembre 2023, à Marrakech et au Géoparc M’Goun à Azilal.

Cette 10ème édition de la conférence internationale sur les Géoparcs connaitra la forte participation de plus de 1000 participants représentant 50 pays des cinq continents et 177 Géoparks à travers le Monde., en plus des experts, professeurs, étudiants et experts intéressés par le tourisme géologique et durable.

Selon ses organisateurs, cette conférence se distinguera par l’organisation de la première exposition internationale des Géoparcs mondiaux de I’UNESCO, qui comprend 50 galeries des pays participants, l’organisation de la deuxième session du Concours international de film sur les géoparcs, et l’organisation de plus de 150 symposiums scientifiques sous la supervision de 100 experts.

Au programme de cette conférence notamment, l’organisation de visites de terrain sur les différents sites géotouristiques du géoparc M’Goun parallèlement à l’organisation de la deuxième édition du semi-marathon Geopark et le premier festival écologique du M’Goun Geoparc, en plus de nombreuses surprises qui seront dévoilées en temps voulu.