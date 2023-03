« L’ANEF se dote d’un nouveau modèle de développement

de la pêche et de l’aquaculture continentale

dans le cadre de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 »

Par Mohammed Drihem

Mardi 28 Février 2023 dernier, le siège de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts a abrité les travaux de la Session ordinaire du Comité de la Pêche dans les Eaux Continentales sous la présidence du Directeur Général Abderrahim Houmy. Lors de cette session, ce comité ayant un caractère consultatif, a été appelé à donner son avis sur les textes relatifs à la réglementation de la pêche dans les eaux continentales, sur la mise en valeur piscicole des eaux du domaine public hydraulique et, généralement sur les questions intéressant la pêche et la pisciculture.

Selon un communiqué de l’ANEF, cette session a été ouverte par la présentation du nouveau modèle de développement de la pêche et de l’aquaculture continentale, qui s’inscrit dans le cadre de la déclinaison de la stratégie « Forêts du Maroc 2020/2030 » en matière de valorisation et de gestion durable de la biodiversité aquatique.

A travers ce nouveau modèle de développement précise-t-on, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts traduit un véritable changement de paradigme dans la manière d’appréhender le développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture continentales, tant sur le plan de sa gouvernance que de sa mise en pratique, en vue d’asseoir à l’échelle nationale des filières piscicoles durables, créatrices de valeurs et profitables aux populations locales et aux investisseurs privés.

Dans ce cadre également, et en vue d’accompagner cette réforme, le comité a pris connaissance des quatre projets de décrets nécessaires pour la mise en application des dispositions de la loi n°130-12 modifiant et complétant le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) du 20 août 2015. Il s’agit des projets de décret relatifs à l’exercice de la pêche continentale, à l’aquaculture continentale, à l’élaboration et la mise en œuvre des schémas régionaux d’aménagement et de gestion de la pêche et de l’aquaculture continentales, ainsi qu’un projet de décret relatif au conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales.

Après ce, les participants aux travaux de cette session se sont penché sur l’évaluation du bilan des réalisations de la saison de pêche écoulée 2022/2023, ainsi qu’à la présentation de l’état d’avancement des différents projets portant sur le développement du secteur de la pêche et de la pisciculture continentales.

On souligne à l’occasion que cette saison a enregistré une production d’environ 5 millions d’alevins de poissons au niveau des stations aquacoles relevant de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts pour la mise en valeur piscicole des parcours halieutiques. Au total, 20 cours d’eau, 14 lacs naturels et plans d’eau et 16 retenues de barrages ont été ciblés la saison écoulée.

Au terme de cette réunion, le comité a adopté les mesures d’ordre réglementaire pour la saison de pêche 2023/2024, y compris les dates d’ouverture et de fermeture des périodes de pêche pour les différents types d’espèces piscicoles, dans le souci du respect de leurs périodes de reproduction et de repos biologique. La pêche aux salmonidés est ainsi autorisée du 19 mars 2023 au 29 octobre 2023, elle sera ouverte du 13 mai 2023 au 18 février 2024 pour les espèces autres que les salmoni.