Wafaa Chakir, Directrice de l’Académie régionale de la région Souss-Massa, Reçoit Eric Janowsk Directeur de de l’USAID

Wafaa Chakir, Directrice de l’Académie régionale

pour l’éducation et la formation de la région Souss-Massa, Reçoit Eric Janowsk Directeur de l’Agence de l’USAID

Par Mohammed Drihem

Mercredi 22 février 2023 dernier, l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation de la région Souss-Massa a été au rendez-vous avec l’accueil d’Erik Janowsk, Directeur de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et la délégation qui l’accompagne, par Wafaa Chakir, Directrice de l’Académie, qui a prononcé à l’occasion une allocution dans laquelle elle a exprimé son plaisir de travailler aux côtés de l’Agence de l’USAID sur des sujets et projets à caractère pédagogique, qui concernent le développement de la maîtrise des apprentissages de base, pour lesquels la lecture est considérée comme étant un point d’entrée essentiel. Par la même occasion, les deux parties ont convenu de travailler ensemble sur des sujets d’intérêt commun, comme l’éducation inclusive, l’insertion professionnelle des jeunes bénéficiaires des services d’éducation non formelle – Nouvelle génération – et de contribuer à réduire le décrochage scolaire.

Dr. Wafaa Chakir, Directrice de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation de la région Souss-Massa, a confirmé de même, que cette dernière (AREF) est prête à consolider son partenariat avec l’agence et à s’engager dans de futurs projets qui feront l’objet d’une coopération entre les deux institutions pour élargir l’horizon de l’action commune au profit des jeunes.

Il est à noter que le Directeur de l’Agence Américaine pour le Développement International a effectué une visite de terrain à la Direction Provinciale d’Inezgane Ait Melloul, où il a été reçu par M. Abderrahman Rajji le Directeur Provincial et ce, en vue de s’enquérir du niveau de la réussite du projet lancé au niveau de 11 écoles de la Direction provinciale en question et de discuter d’une série de sujets pédagogiques liés au projet. Le directeur de l’Agence des États-Unis pour le développement international et la délégation qui l’accompagne ont également visité l’école primaire Al Adarissa dans la commune de Dashira al-Jihadiya, où il a été informé de l’expérience des cadres éducatifs en matière de mise en application du contenu du projet de la lecture pour la réussite et la lecture enrichissante.

Pour rappel, le programme de la lecture pour la réussite dans les premières années de l’enseignement primaire est un programme expérimental d’amélioration de la lecture dans les premiers niveaux de l’enseignement primaire, supervisé par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle avec le soutien de l’Agence Américaine de Coopération Internationale et ce, dans le cadre des mesures prioritaires de mise en œuvre des exigences de la vision stratégique de la réforme 2015/2030 : « Pour l’équité et la qualité et la mise à niveau ». Ce projet est considéré comme le deuxième pilier de la première mesure relative à « l’amélioration du curriculum des quatre premières années de l’enseignement primaire », qui a été lancée à sa création au niveau d’un petit échantillon d’établissements modèles.

Ce modèle a été mis en œuvre dans 90 nouveaux établissements modèles appartenant à huit directions provinciales, à partir du deuxième semestre de l’année scolaire 2015/2016, les établissements concernés par le projet étant soumis à des évaluations qui permettent de faire évoluer le modèle avant son adoption au niveau de tous les établissements d’enseignement primaire au niveau national.