Par Mohammed Drihem

Dans le cadre du programme de coopération dans le domaine de l’eau intitulé « Résilience rurale », signé par le Royaume du Maroc et la République Fédérale d’Allemagne, la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH) relevant du Ministère de l’Equipement et de l’Eau avait lancé depuis 2020 le projet Marocco-allemand : « Résilience rurale – Gestion des ressources en eau pour la réduction de la pauvreté et le renforcement de la résilience » au niveau de trois bassin du Royaume à savoir : Les Bassins Hydrauliques du Sebou, de Guir-Ziz-Rheris et de Tensift et ce, pour une durée globale allant du mois d’avril 2020 au mois de mars 2025.

Doté d’une enveloppe budgétaire globale de 5,6 millions d’euros, ce nouveau projet rappelons-le, concerne les périmètres d’action des A BH du Tensift, du Sebou et du Ziz-Guir- Rhéris, il est orienté vers l’implication et l’amélioration des conditions de vie des populations rurales les plus vulnérables, en renforçant notamment leur résilience face au changement climatique.

Dans le cadre de ce programme, plusieurs activités ont été menées aussi bien au niveau des trois localités retenues pour le bassin du Sebou qu’au niveau de six autres zones retenues pour les deux bassins de Tensift et de Ziz-Guir-Rhéris concernés aussi par le Programme.

Au niveau du bassin hydraulique du Sebou, le projet concerne les trois zones d’action que sont Douar Ait Said Ouhend à Timahdit (Province d’Ifrane), Ait Said Ouhaddou à Guiguou (Province de Boulmane) et Oulad Sliman à Loulja (Province de Taounate).

Entre autres activités entreprises au niveau de ces trois zones du bassin du Sebou et dont bon nombres sont en cours encore, on peut citer des formations sur l’approche participative, la définition de la Situation de référence des douars concernés de manière participative avec la population locale (ONG et agriculteurs) en traitant particulièrement du potentiel en ressources hydriques, de la mobilisation et usages des ressources en eau, des contraintes liées à la mobilisation, la variabilité des ressources en eau dans un contexte de changement climatique et l’Identification des changement des systèmes de culture ayant déjà eu lieu.

Elles ont porté notamment sur la formation en agro-écologie et le montage de projet (avec un accent sur le potentiel existant aux niveaux des douars en question, sur la visite de terrain avec des experts agronomes pour la reconnaissance du terrain et l’identification de proposition de changement de pratiques agricoles vers des pratiques plus résilientes et plus rentables, une formation sur la taille des arbres fruitiers (Pommier et prunier pour Ait Said Ouhaddou Guiguou et Ait Said Ouhend Timahdit et olivier pour la zone oulad Slimane à loulja).

Selon Oughajji Mohamed président de L’Association Attawassol Ait Said Ouhaddou pour le développement de Guiguou (Province de Boulmane), les relations de cette dernière avec la coopération Allemande (GIZ) a débuté il y’a presque un an et demi dans l’objectif de soutenir et de renforcer les compétences des populations locales des Douar Ait Said Ouhaddou relevant de la collectivité territoriale de Guigou en vue de leur permettre de faire face aux aléas des changements climatiques et de s’adapter à ces derniers devenues une réalités palpable.

Dans cette optique avait-il ajouté, plusieurs rencontres ont été organisées avec plusieurs bureaux d’étude en vue d’une meilleure sensibilisation des populations sur les changements climatiques et leurs répercussions sur la communauté notamment en matière de gestion de l’eau et sa préservation, de protection des sols contre l’érosion et de lutte contre la pollution de l’air .

Parallèlement avait-il déclaré, plusieurs ateliers de formation ont été organisés en matière de montage de projet et d’agro-écologie comme alternative aux cultures actuelles avec notamment des sorties de terrain, des rencontres avec les femmes des Douars et des opérations de démonstration de taille des arbres fruitiers organisée à Timahdite au profit des agriculteurs du Douar d’Ait Said Ouhaddou de Guigou.

Dans le cadre de ce projet avait-il conclu, nous comptons structurer notre Douar avec le concours de la GIZ notamment en ce qui concerne l’assainissement liquide, le pavage des ruelles, la gestion de l’eau potable et les eaux d’irrigation et les infrastructures à caractère sociale dont l’école et le centre de santé entre autres.

Pour sa part, Mohammed Mallouk président de l’Association Aiy Hcine ou Hand de Timahdit relevant de la province d4ifrane, ce projet initié avec le concours de la GIZ et qui est encore au stade des études, a pour objectif de sensibiliser autours des meilleurs modes de gestion des eaux au niveau de la tribut d’Ait Hcine ou Mhand composée de trois Douars et qui est traversée par Oued Guigou, le renforcement des compétences du petit agriculteur de nos trois Douars et l’amélioration de la productivité de nos terres agricoles.

Dans ce cadre, une série d’études ont été réalisées et plusieurs formations organisées à ce jour au profit d’un bon nombre d’éleveurs et d’agriculteurs de ces trois Douars ciblés par le projet avait-il ajouté avant de conclure que l’objectif principal de ce projet est la préservation de la ressource hydrique, la protection et l’emmagasinement des eaux d’oued Guigou pour une meilleure exploitation pour l’irrigation des terres agricoles et l’abreuvement du cheptel.

Visant le renforcement et l’appui aux acteurs à l’échelle locale, régionale et nationale à travers le renforcement des compétences et accompagnement des populations rurales pour l’identification et la mise en œuvre de pratiques résilientes face à la variabilité des ressources en eau, «Résilience rurale» constituera un appui à la planification et à la gestion décentralisée et participative axée sur l’amélioration de la résilience face à la pauvreté et à la variabilité des ressources en eau, en sus de contribuer au renforcement de la coordination et du dialogue interministériel dans le domaine de la résilience face à la variabilité des ressources en eau.

Pour ses initiateurs, le projet Maroco-allemand « Résilience rurale – Gestion des ressources en eau pour la réduction de la pauvreté et le renforcement de la résilience » (RR) contribue simultanément, à travers une gestion rationnelle des ressources en eau, à deux objectifs du gouvernement marocain et de la coopération allemande il s’agit du renforcement de la résilience dans le contexte du changement climatique et de l’optimisation de l’économie rurale en vue d’accroître les revenus et améliorer les conditions de vie des populations rurales.

Le Projet RR souligne-t-o, est axé sur les thématiques Renforcement des compétences et accompagnement des populations rurales pour l’identification et la mise en œuvre de pratiques résilientes face à la variabilité des ressources en eau ; l’Appui à la planification et à la gestion décentralisée et participative axée sur l’amélioration de la résilience face à la pauvreté et à la variabilité des ressources en eau et le Renforcement de la coordination et du dialogue interministériel dans le domaine de la résilience face à la variabilité des ressources en eau.