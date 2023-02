La Ligue des écrivaines du Maroc Organise un colloque national sur la thématique de la Culture et le développement en Afrique Sud-Sud

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre des préparatifs en cours pour l’organisation de la Conférence de la Ligue des femmes écrivains africaines, prévue pour les jeudi et vendredi 09 et 10 mars prochains à Rabat, la Ligue des écrivaines du Maroc organise un colloque national le Mardi 28 février 2023 prochain au siège de la Région de Rabat, sur le thème : « Culture et développement en Afrique Sud-Sud ».

Dans ce contexte, le Comité d’Organisation annonce que le programme de ce colloque national, organisé en coopération avec le Centre d’Etudes Politiques et Stratégiques de Rabat et l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et de Cinéma, sera marqué par une séance d’ouverture avec les mots d’ouverture de la représentante de la Ligue des écrivaines du Maroc et du Directeur de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma, Abderazzaq Zaher, suivie de la tenue de deux séances plénières dont la première, animée par Zhor Karram (professeur universitaire et écrivain) traitera des sujets des « Cartes de la société civile dans le développement culturel Sud-Sud » présenté par Badia Radi, présidente du Comité préparatoire de la Conférence des écrivaines africaines, et du « cinéma africain de l’existant au possible » traité par Abderazzaq Zaher, Directeur de l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du cinéma

Quant à la deuxième session, elle sera marquée par l’intervention du Dr Khaled Cherkaoui Samouni, Directeur du Centre d’Etudes Politiques et Stratégiques de Rabat, avec un exposé sur le thème de « La Nouvelle Géostratégie du Maroc Sud-Sud » et par une communication du Dr Benyounes El-Marzouki, professeur de droit public à l’Université Mohammed 1èr d’Oujda, sur le thème du « droit au service de la culture africaine ».