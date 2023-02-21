مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة تستقبل نائبة ممثلة اليونسيف بالمغرب

بقلم محمد الدريهم

استقبلت الدكتورة وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة ,السيدة Naseem Awl نائبة ممثلة اليونسيف بالمغرب والفريق المرافق لها، وذلك يوم الجمعة 17 فبراير 2023 بمقر الأكاديمية،.

هذا و قد أكدت وفاء شاكر في كلمتها الترحيبية على أهمية التعاون والدعم الذي ما فتئت تقدمه المنظمة لتنزيل مشاريع الإصلاح على مستوى الجهة، مثمنة أهم المشاريع المنجزة بالجهة وأثرها الإيجابي والملموس في تحقيق جودة التعلمات و ذلك في إطار التعاون الحاصل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة UNICEF.

من جهتها, عبرت السيدة ممثلة اليونسيف عن سعادتها بهذا الاستقبال المتميز مؤكدة على متانة الشراكة التي تجمع بين الطرفين منذ سنوات والتي تم خلالها الاشتغال على عدة أوراش تتماشى ومشاريع الإصلاح وإجراءات خارطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة وتدعمها المنظمة إيمانا منها بأهميتها في تحقيق مدرسة ذات جودة للجميع من خلال تطوير وتعميم التعليم الأولي، والتربية الدامجة والمهارات الحياتية ومدرسة الفرصة الثانية باعتبارها فرص لتطوير التعلم ودعم انتقال الأطفال واليافعين إلى الحياة العملية…

بنفس المناسبة, ترأست السيدة المديرة وممثلة اليونيسف أشغال الجلسة الاختتامية للقاء التقني الجهوي، حيث عبرت وفاء شاكر عن امتنانها للتعاون والدعم الذي تقدمه المنظمة لتفعيل مشاريع الإصلاح، وانخراطها في ضمان النجاح للمنظور الاستراتيجي للإصلاح. وقد قدمت خلال هذه الجلسة تقارير أعمال الورشات الثلاث التي ارتبطت بمحاور لتمكين الأطفال من فرص أفضل للحصول على تعليم جيد وشامل والذي يركز على الخصوص على التعليم الأولي و التربية الدامجة وعلى ضرورة استفادة الفتيان والفتيات من التعلم الجيد لاكتساب المهارات اللازمة و ضرورة تحسين فرص تطوير التعلم لدعم انتقال المراهقين والفتيات والفتيان إلى الحياة العملية و ذلك لأجل تحديد المحاور الاستراتيجية وكذا عمليات برنامج العمل الجهوي.