مناطق جبلية بإقليم ورزازات محاصرة بثلوج كثيفة وصل إرتفاعها إلى 150 سنتيمترا ببعض المواقع

بقلم محمد الدريهم



سجل إقليم ورزازات ، شأنه في ذلك شأن عدة إقاليم بجنوب المغرب ، تساقطات ثلجية كثيفة خلال الأيام الثلاثة الماضية على المرتفعات وخاصة في أقويم على الطريق بين مراكش وورزازات ، وكذلك على مستوى الجماعات الترابية القروية تيدلي ، خزامة وتلوات من بين مناطق أخرى تابعة لإقليم ورزازات.

هذا و قد صدرت نداءات استغاثة من قبل مواطنين تقطعت بهم السبل في الجليد سواء في بلدة تيدلي أو في منطقة تلوات وخزامة المعزولة وسط الثلوج التي يزيد ارتفاعها عن 150 سم في بعض الأماكن في انتظار المساعدة وتدخل الجهات المختصة لإنهاء محنتهم و « حالة الحصار » التي تفرضها عليهم الطبيعة بتساقط الثلوج بكثافة التي لم تسجل منذ فترة طويلة في المنطقة

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و بخصوص هذه الوضية اتصلت الجريدة بالسيد هادنا محمد من المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز و الماء بورزازات الذي صرح لها بأن فرق إزالة الثلوج الخاصة بمديرية ورزازات قد تم حشدها مع انطلاق أولى تساقط للثلوج من أجل التدخل السريع ضمان استمرارية أفضل لشبكة الطرق والاستدامة لحركة المرور على الطرق وسلامة مستخدمي الطريق في هذا الطقس الثلجي ، لا سيما على مستوى الطريق الوطنية (RN) رقم 09 ، و الطريق الإقليمية رقم 10 المغطاة بالثلوج بالإقليم.

في هذه اللحظة بالذات (السبت 18 فبراير في الساعة 2:00 صباحًا) ، أشارالمتحدث إلى أن أعمال إزالة الثلج تتم على قدم و ساق بواسطة أجهزتنا علىالطريق الوطنية رقم 09 حيث يتراوح عمق الثلج بين 20 و 50 سم والطريق الإقليمية رقم (RP)1510 التي تربط ما بين اكوين و دوار تيدلي حيث بلغ عمق الثلج 150 سم.

في نفس إطار الجهود التي تبذلها المديرية الإقليمية للتجهيز و الماء والسلطات الإقليمية والمحلية والدرك الملكي و مسؤولين آخرين ، أكد محمد هادنا أن المديرية الإقليمية بورزازات حشدت 06 شاحنة Etraves وجرافة وآلة طحن وأربعة ممهدات niveleuses و06 شواحن chargeurs بالإضافة إلى الموارد البشرية الكبيرة المكونة من أطر من المديرية ، و تقنيين وسائقين يد عاملة كلهم مؤهلين للتدخلات الطارئة ، لضمان فتح المناطق النائية والمغطاة بالثلوج في أقرب وقت ممكن

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و حسب حادنا محمد ، لا تزال الطرق مغلقة أمام حركة المرور يوم السبت 18 فبراير الساعة 2:30 صباحًا هي RN 09 بين اغرم نوكدال و مرتفعات تيشكا، الطريق الوطنية رقم 10 ، الطريق الإقليمية رقم 1510 التي تربط أكوين بـ تارودانت عبرتيدلي والطريق الإقليمية رقم 1506 الرابطة بيم الطريق الوطنية رقم 09 و مرتفعات تيشكا عبر تلوات وأكد أن كل هذه الطرق ستفتح في أسرع وقت ممكن ، داعيا المواطنين إلى التحلي بالقليل من الصبر لأن كل شيء يجري لمساعدتهم ، محددا لهذا الغرض أن جميع الأليات تعمل بكد طوال الليل لفك العزلة عن المناطق المكسوة بالثلوج,