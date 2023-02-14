مدرسة مهن الطبيعة لدار العائلة القروية بفالرانسن الفرنسية في دورة تكوينية بمدنة أزرو وصفرو

بقلم محمد الدريهم

بعد مدن أكادير .مراكش .إفران ,مكناس ,أزرو ,الرباط وميدلت ، تعود مدرسة مهن الطبيعة لدار العائلة القروية لفالرانس الفرنسية مرة أخرى لتنظم هذه السنة دورة تكوينية لفاىدة طلبتها من مستوى السنة النهائية – شهادة تقتي فلاحي عليا – ( BTSA) و ذلك بكل من مدينة صفرو بداية شهر فبراير لفائدة طلبة (BTSA-A) وبمدينة أزرو لفائدة طلبة (BTSA-B) نهاية الشهر.

في هذا الإطار وصلت المجموعة الأولى لطلبة BTSA-A الفرنسيين يوم الجمعة 10 فبراير 2023 الى مطار فاس سايس حيث انطلاق الرحلة إلى المدينة ميدلت لقضاء أول ليلة لهم بالمغرب. بعد زيارة صباحية قصيرة لمنتزه طارق البيئي بتيمناي يوم السبت 11 فبراير, توجهت مجموعة الطلبة و الطالبات الفرنسيين بعد الظهر إلى مدينة أرفود لاكتشاف واحة هذه الأخيرة ، طريق القصبات والواحات وسط الصحراء ، بما فيها واحة أوفوس على طول الطريق.

هذا و قد خصص يوم الأحد 12 فبراير لزيا ت والتسوق في السوق المحلي لمدينة الريصاني وتذوق فن الطهي المحلي المعروف باسم « مدفونة » !!! وذلك قبل التوجه في فترة ما بعد الظهيرة إلى كثبان مرزوقة للتنزه في الكثبان الرملية وركوب الجمال لمن يرغب في ذلك وصعود الكثبان الرملية الكبيرة للاستمتاع بغروب الشمس … ،

بعد هذه الرحلة السياحية الجميلة إلى مهد الأسرة العلوية الشريفة :منطقة تافيلالت الكبرى ، عاد الطلبة الفرنسيون الشباب إلى مدينة إفران لقضاء بقية إقامتهم في المغرب يوم الإثنين 13 فبراير وذلك لبدء البرنامج التدريبي بالخارج. ، موضوع تعاون مثمر لأكثر من عشرين سنة مع شركاء مغاربة

يتضمن البرنامج التدريبي المقرر لسنة هاته 2023 و المنطلق يوم الثلاثاء 14 فبراير بزيارة المنتزه الوطني لإفران مع دار الأرزية التابعة له ومراقبة الطيور وزرع شتلات لشجةر الأرزبالمنتزه.

كما سيتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 15-16 فبراير 2023 لتنفيذ ورش عمل التثقيف البيئي والتنمية المستدامة بمدرسة « تسلق المهارات » بمدينة صفرو مع زيارة الأخيرة نهاية يوم الخميس الذي سيتم خلاله تنظيم حفل ختامي للتدريب.

بالنسبة للمبادرين في هذا التعاون مع الشركاء في المغرب ، فإن هذا التدريب هو وسيلة ممتازة للطلاب الشباب لتطبيق معرفتهم النظرية في إدارة وحماية الطبيعة على التراب المغربي.

لهذا الغرض, عليهم أن يصمموا ويقودوا ورش عمل التربية البيئية وينقلوا إلى الشركاء المغاربة المواد التعليمية التي تم إنشاؤها من أجل عكس وتنفيذ مشروع هندسة بيئية لصالح البيئة مغربي.

في هذا السياق ، يمكن أن يكون الشركاء مدارس أو إدارات أو جمعيات أو شركات بيئية واجتماعية , وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة طلبة مدرسة مهن الطبيعة التابعة للدار العائلية القروية مؤطرون من طرف أساتذتهم و على رأسهم الأستاذ المغربي المقيم بفالرانس الفرنسية الشاب يوسف الشبلي.