L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE DE LA MFR DE VALRANCE France En voyage de coopération internationale a Azrou et Séfrou

Mohammed Drihem



Apres Agadir, Marrakech, Ifrane, Meknès, Azrou, Rabat et Midelt, les étudiants de Terminale BTSA de l’école des métiers de la nature de la Maison Familiale Rurale de Valrance en France ont mis le cap cette année 2023 sur la ville de Séfrou pour les BTSA-A début février et sur la ville d’Azrou pour les BTAS-B à la fin du mois.

En effet, un groupe d’étudiants et étudiantes en classe terminale du BTSA-A de la dite Ecole des métiers de la Nature de la MFR de Valrance France sont arrivés vendredi 10 février 2023 à l’Aéroport Fès Saîss pour prendre la route vers la ville de Midelt pour leur première nuitée au Maroc.

Après une courte visite matinale au parc écologique Tarik à Tymna samedi 11 février, le groupe des étudiants (tes) français (ses) se sont rendu dans l’après-midi dans la ville à la découverte de l’Oasis d’Erfoud, de la route des kasbahs et des oasis du milieu saharien dont celle d’Aoufouss en cours de route.

La journée du Dimanche 12 février a été réservée à la visite et aux emplettes au souk local de la ville de Rissani et a une dégustation de gastronomie locale connue par le nom de « Medfouna » !!! et ce, avant de mettre le cap dans l’après-midi sur l’erg des dunes de Merzouga pour une Randonnée dans les dunes et balade à dos de dromadaire pour ceux qui le souhaitent et l’Ascension des grandes dunes pour admirer le coucher du soleil…,

Après cette belle escapade touristique au berceau de la Dynastie Alaouite qu’est la Région du grand Tafilalet, les jeunes étudiants (tes) français ont rebroussé chemin vers la Ville d’Ifrane pour le reste de leurs séjours au Maroc Lundi 13 février dernier et ce, pour entamer le programme de formation à l’étranger objet d’une fructueuse collaboration de plus de vingt ans avec des partenaires marocains toujours très enthousiastes et qui jamais gravée dans la mémoire de chacun car, au-delà de l’aventure, c’est la solidarité et une ouverture d’esprit inégalée qui viennent enrichir la jeunesse de demain.

Au programme de formation prévue pour cette année 2023, les étudiants ont commencé mardi 14 février par la Visite du parc national d’Ifrane avec sa Maison de la cédraie, l’observation d’oiseaux et par la plantation de plants d’arbres de cèdres.

Aussi, les journées du Mercredi et jeudi 15-16 fevrier 2023 seront consacrées à la réalisation des ateliers d’Education Environnementale et de Développement Durable à l’école «Escalade des compétences » de la Ville de Séfrou avec une visite de cette dernière à la fin de la journée du Jeudi qui sera marquée par l’organisation d’une soirée de clôture de la formation.

A noter que pour les initiateurs de cette collaboration avec des partenaires au Maroc, cette formation est un excellent moyen pour les jeunes étudiants (tes) pour appliquer leurs savoirs théoriques de la gestion et de la protection de la nature sur le sol marocain.

Il s’agit pour eux de concevoir, d’animer des ateliers d’éducation à l’environnement et de transmettre aux partenaires Marocains les supports pédagogiques créés, de réfléchir et de mettre en œuvre un chantier de génie écologique en faveur de l’environnement marocain.

Dans ce même cadre précisent-ils, les partenaires peuvent être des établissements scolaires, des administrations, des associations environnementales et sociales ou des entreprises.

A noter enfin que le groupe des étudiants (tes) de l’Ecole des métiers de la nature de la Maison Familiale Rurale de Valrance a été accompagné par leurs encadrants avec à leur tête le jeune enseignant Marocain Youssef Chebli.