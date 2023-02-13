Home»Enseignement»المنظومة التعليمية..ياعقل تعقل

المنظومة التعليمية..ياعقل تعقل

/ /0/ 25
0
Shares
PinterestGoogle+
 

منير الحردول
كنا ننشد استقرار المنظومة التعليمية بعد اتفاق 14 يناير، ولا زلنا نأمل في تسريع إخراج المراسيم والنظام الأساسي الذي يساوي بين الجميع في مسارات كثيرة وظيفية..تربوية..إدارية ومالية وهكذا..فلا يعقل الاستمرار في لي دراع البعض للبعض، والتحدي من أجل التحدي، وكيل الاتهامات والاتهامات المضادة..مقابل رجوع الى الوراء بالمدرسة العمومية، في مقابل انتعاشة ملحوظة للمدارس الخصوصية التي أضحت جاذبة للفقراء والأغنياء، لسبب بسيط وهو تخبط القطاع العمومي في تناقضات وإضرابات واكتظاظ وزد على ذلك كثير..فلا زلنا نأمل في صحوة للضمير، من قبل الكل..صحوة اسمها استرجاع الهدوء للمنظومة التعليمية في سبيل وبغية ضمان تكافؤ الفرص بين الناشئة والأطفال المغاربة ككل..فيا عقل تعقل قليلا!!!

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailموقف الإسلام من الغلو …Default ThumbnailJournée Nationale du lancement officiel des programmes d’alphabétisation et de l’Education Non Formelle à IfraneDefault Thumbnailأحداث متسارعة تنذر باندثار « بوليساريو » وتصيب أعداء الوحدة الترابية المغربية بهيستيرياDefault Thumbnailالمولودية الوجدية: تخوفات من تدني مستوى اللاعبين …و الجمهور الوجدي في حيرة من النتائج الباهتة للفريق… !!

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.