بقلم محمد الدريهم

شارك مرصد أوكيمدن التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش حديثا في دراسة جديدة استثنائية كانت موضوع منشور في مجلة الطبيعة بتاريخ 8 فبراير 2023 موقع بالاشتراك مع مدير المرصد وهي الدراسة المعنونة « حلقة كثيفة من الجسم العابر لنبتون Quaoar خارج حدود روش »

وفقًا لـ Wikipedia ، « حد Roche هو المسافة النظرية التي يبدأ تحتها القمر الصناعي في الانهيار تحت تأثير قوى المد والجزر التي يسببها الجسم السماوي الذي يدور حوله ، وهذه القوى تتجاوز التماسك الداخلي للقمر الصناعي. أخذت اسمها من عالم الفلك الفرنسي إدوارد روش الذي وضع نظريتها لأول مرة « .

وفقًا لكاتبي المقال موضوع النشر العلمي في مجلة Nature ، بتاريخ 8 فبراير 2023 ، يمكننا أن نقرأ على وجه الخصوص أن « حلقات الكواكب لا تتم ملاحظتها فقط حول الكواكب العملاقة ، ولكن أيضًا حول الأجسام الصغيرة مثل القنطور تشاريكلو والكوكب القزم هاوميا. حتى الآن ، تم تحديد موقع جميع الحلقات الكثيفة المعروفة بالقرب من أجسامها الأم ، داخل حدود روش ، حيث تمنع قوى المد والجزر المواد ذات الكثافة المعقولة من التجمع في قمر صناعي. نورد هنا ملاحظات عن حلقة غير متجانسة حول الجسم العابر لنبتون Quaoar. يبلغ نصف قطر هذا الجسم العابر لنبتون 555 كم وله قمر صناعي (Weywot) يبلغ حوالي 80 كم يدور على مسافة 24 مرة من نصف قطر Quaoar. تدور الحلقة المكتشفة عند 7.4 ضعف نصف قطر الجسم المركزي ، وهو خارج حد Roche الكلاسيكي لـ Quaoar ، مما يشير إلى أن هذا الحد لا يحدد دائمًا مكان بقاء مادة الحلقة. تتم مشاركة هذه الخاصية من قبل حلقات Chariklo و Haumea ، مما يشير إلى أن هذا الرنين يلعب دورًا رئيسيًا في الحبس الدائري للأجسام الصغيرة ».

وبحسب الأستاذ بن خلدون زهير ، مدير مرصد جامعة القاضي عياض بأوكيمدن ؛ تلسكوب TRAPPIST Nord ، وهو مشروع ممول من جامعة لييج ، بالتعاون مع جامعة القاضي عياض في مراكش (المغرب) وتم تركيبه في مرصد Okaimeden ، تمكن من مراقبة هذا الكائن أثناء اختفاءه وراء نجم ، و شاركة بالتالي في حملة دولية كبرى لمراقبة هذه الظاهرة عن طريق التلسكوبات الفضائية والأرضية. و قد أدى تحليل هذه الملاحظات إلى جانب دراسات المحاكاة إلى استنتاجات الدراسة المعنية. تكمن أهمية هذا الاكتشاف بشكل أساسي في حقيقة أنه يدعو إلى التساؤل عن إحدى أهم النتائج في علم الفلك الكوكبي المتعلقة بتماسك الأجرام السماوية تحت قيود قوى المد والجزر.

وأضاف أن هذه الدراسة ؛ تدخل في إطار مشروع « لوكي ستارز » الممول من الاتحاد الأوروبي. الهدف من هذا المشروع هو استكشاف النظام الشمسي الخارجي خارج نبتون باستخدام التخوم النجمية.