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جمعية أصدقاء وادي و الجمعية المغربية للسياحة البيئية وحماية الطبيعة يخلدان اليوم العالمي للمناطق الرطبة برأس الماء

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بقلم محمد الدريهم
تخليدا لليوم العالمي للمناطق الرطبة المصادف ليوم 02 فبراير 2023 و المنطم هذه السنة تحت شعار: « من الملح استعادة الأراضي الرطبة »؛ نظمت جمعية أصدقاء وادي إفران للبيئة والسياحة الإيكولوجية بشراكة مع الجمعية المغربية للسياحة البيئية وحماية الطبيعة نزهة بيداغوجية لفائدة حوالي عشرين تلميذ و تلميذة من مدرسة الصنوبر بإفران.
تضمن برنامج هذه الرحلة التعليمية الناجحة للغاية المنظمة بمساهمة المركز الوطني للهيدروبيولوجيا وتربية الأسماك بأزرو ومحطة الاستزراع السمكي في رأس الماء ؛ زيارة إلى هذه الأخيرة حيث تم تقديم تفسيرات و شروحات شاملة حول التكاثر الاصطناعي لسمكة التروتة القزاحية (Truite Arc-en-ciel) – من البيضة إلى السمكة القابلة للصيد – للأطفال الذين أتيحت لهم الفرصة أيضًا لزيارة عن قرب المحطة حيث شاهدوا الزريعة و مختلف المسابح المخصصة للبيض والتراوت وتلك المخصصة للأسماك القابلة للصيد.
كما شارك الطلاب الصغار في جولة صغيرة مشيا على الأقدام (randonnée) على طول المسار البيداغوجي الخاص بمدرسة التربية على البيئة و الذي يربط ما بين محطة تربية الأسماك برأس الماء و مدرسة التربية البيئية والسياحة البيئية الخاصة بالجمعية المغربية للسياحة االبيئية و حماية الطبيعة والتي اكتشفوا خلالها (الجولة) العديد من الأراضي الرطبة بما في ذلك سد محطة رأس الماءالمخصص للتكاثر الطبيعي لتروتة النهرية (Truite Fario) بمحطة الاستزراع السمكي برأس المياء ، عيون والمستنقعات الجافة لرأس الماء.
عند وصولهم إلى مدرسة التربية البيئية والسياحة البيئية ، تابع الطلاب وناقشوا باهتمام مقطع فيديو لاتفاقية رامسار حول المناطق الرطبة واهميتها ودور هذه المناطق الرطبة. بعد ذلك ، انتقلوا إلى القاعة الخضراء لاكتشاف الأنواع المختلفة من الأشجار التي تشكل غابات منتزه إفران الوطني حيث شجرة الأرز الشامخة والحيوانات البرية المختلفة التي تعيش هناك ، ثم إلى القاعة الزرقاء حيث كان لديهم معرفة موجزة حول دورة المياه قبل الذهاب إلى ورشة العمل المخصصة للألعاب المرحة التربوية التي تنظمها الجمعية المغربية للسياحة البيئية وحماية الطبيعة.

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