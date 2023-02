La section d’Ifrane de l’AESVT célèbre La 4ème Semaine verte et Organise Une conférence régionale à la maison de la cédraie.

Mohammed Drihem

En célébration de la 4ème Semaine Verte organisée du 04 au 10 février 2023; la Section provinciale de l’AESVT à Ifrane/Azrou a organisé une conférence Régionale sous le thème : « Forets du Maroc 2020-30 de la stratégie à la mise en œuvre : Comment mobiliser et faire converger les préoccupations et les actions de tous les acteurs » et ce, le Vendredi 10 février 2023 dernier à la Maison de la cédraie d’Ifrane.

Deux grands axes de discussion retenus au programme ont suscité l’intérêt des participant à savoir d’une part les grands défis auxquels les écosystèmes forestiers, péri-forestiers et les zones humides de la province d’Ifrane sont soumis devant l’épreuve de l’action conjuguée du changement climatique, du contexte socio-économique des populations usagères et riveraines et autres pratiques en relation avec l’utilisation du territoire et, les mécanismes de gouvernance, techniques et budgétaires, à mettre en place au niveau du territoire du Parc National d’Ifrane pour lever ces défis majeurs et accélérer la restauration et la régénération de ces massifs forestiers avec la place accordée par la Stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » à la réalisation de ces objectifs. Et d’autre part ; les alternatives susceptibles de réduire les pressions auxquelles sont soumis nos écosystèmes forestiers et terrains de parcours, de limiter leur dégradation et d’amorcer leur restauration tout en améliorant l’accès des populations usagères et riveraines aux conditions d’une vie décente notamment à la mise en place de filières d’écotourisme de pleine nature au sein du parc national d’Ifrane, comme le stipule le projet Ifrane, destination nature visant la conservation de la biodiversité du parc, l’amélioration les conditions socioéconomiques des populations locales et qui permettrait de drainer les flux d’un tourisme responsable en opposition de celui anarchique que connaissent plusieurs sites de ce parc.

Au programme de cette semaine notamment, plusieurs opérations de plantations d’arbres ont été organisées au niveau de plusieurs établissements scolaire et jardins publics ; des ateliers d’animations et de dessins pour enfants notamment les enfants abandonnés de Dar Al Amane, des conférences et des débats ouverts, des projections vidéo relatives à l’environnement et des expositions thématiques.