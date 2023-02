La 2ème conférence ministérielle de l’UpM Sur les transports Adopte un nouveau Plan d’action régional jusqu’en 2027

Par Mohammed Drihem

Un nouveau Plan d’action régional jusqu’en 2027 a été approuvé le 09 février 2023 dernier par les ministres de l’UpM participant à la 2ème conférence ministérielle de l’UpM sur les transports qui a eu lieu en ligne et ce, afin de renforcer la connectivité dans la région euro-méditerranéenne et donner ainsi un nouvel élan à la coopération multilatérale dans le secteur du transport et renforcer le développement économique et social de la région.

Selon l’UpM, le secteur du transport est un moteur essentiel du développement durable dans la région, avec des objectifs répondant à huit des dix-sept ODD. Il participe également au développement économique de tous les pays et est une composante importante de l’intégration régionale en Méditerranée.

À l’occasion de la 2ème conférence ministérielle sur les transports de l’Union pour la Méditerranée (UpM), les ministres ont réaffirmé leur soutien politique continu au développement d’un système de transport sûr, sécurisé, durable, efficace et connecté. Ce système est basé sur des règles et des normes de transport harmonisées, ainsi que sur un réseau de transport multimodal intégré transméditerranéen. Les ministres ont réaffirmé aussi ; l’importance de la connectivité entre les pays du sud de la Méditerranée, entre ces pays du sud et l’UE et vers l’Afrique intérieure et l’Asie.

A préciser selon l’UpM que la déclaration ministérielle sur les transports, le rapport d’évaluation du Plan d’action régional sur les transports 2014-2020 et le nouveau Plan d’action régional sur les transports 2021-2027, adoptés lors de la conférence ministérielle, donneront un élan politique à ces objectifs clés. La plateforme régionale de l’UpM sur la connectivité des transports, ainsi que les projets financés par l’UE dans ce domaine, ont servi de cadres de dialogue efficaces et d’échange d’expertise. Par exemple, le projet LOGISMED-Training Activities, soutenu par l’UpM, promu par la Banque européenne d’investissement (BEI) et mis en œuvre dans cinq pays du sud de la Méditerranée entre 2013 et 2018, a contribué à améliorer les qualifications de la main-d’œuvre locale dans le secteur de la logistique, renforçant ainsi le transport et la logistique dans la région. La plateforme de l’UpM suivra la mise en œuvre du nouveau Plan d’action régional dans les années à venir précise-t-on.

Aussi, les ministres participants à cette 2ème conférence ministérielle se sont félicité des travaux réalisés et ont reconnu les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la coopération euro-méditerranéenne dans le secteur, tels que définis lors de la précédente conférence ministérielle sur les transports en 2013. Ils ont également souligné l’importance de mobiliser tous les fonds disponibles de manière coordonnée et la question de la résilience des systèmes de transport durables face au changement climatique. Leur déclaration commune recommande la poursuite de la coopération régionale en matière de transport dans les divers domaines.

Ainsi, dans le domaine du Transport maritime les ministres ont recommandé l’amélioration de l’efficacité des ports pour tendre vers la neutralité climatique ; la mise en place et le recours à des services de sécurité et de sûreté maritimes, tel que l’accès au centre de connaissances maritimes ; la décarbonisation complète d’ici 2050 et l’entrée en vigueur d’ici 2025 d’une zone méditerranéenne de contrôle des émissions.

En matière de Transports terrestres, ils ont recommandé l’élaboration du « plan stratégique EuroMed pour les Systèmes de transport intelligents (STI) » et de l’« architecture préliminaire des STI » ; la compensation des divergences entre les statistiques nationales sur les décès sur les routes ; la mise en œuvre et l’optimisation des systèmes de gestion de la sécurité des opérateurs ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructures.

Pour le Transport aérien la déclaration a recommandé la mise en œuvre de trois accords aériens euro-méditerranéens ; le renforcement des procédures de sécurité en particulier pour le contrôle des passagers et des bagages ; l’élaboration de solutions innovantes grâce à la poursuite de la coopération sur les systèmes mondiaux de navigation par satellite.

Concernant le Réseau de connectivité en Méditerranée les projets de cartes de membres du réseau de l’UpM, d’une base de données régionale et d’un ensemble de localisations géographiques fiables pour les régions méditerranéennes à partir des données des ministères des transports, ainsi qu’une formation continue aux métiers de la logistique.

La conférence ministérielle était coprésidée par, d’une part, la coprésidence de l’Union européenne de l’UpM, représentée par la commissaire européenne aux Transports Adina Vălean et d’autre part la Jordanie, représentée par son ministre des Transports Maher Hamdi Abuelsamen, en présence du secrétaire général de l’UpM Nasser Kamel.

Pour la commissaire européenne aux Transports, Adina Vãlean, a affirmé : « L’adoption aujourd’hui de la déclaration ministérielle et du nouveau Plan d’action régional sur les transports représente une avancée majeure pour la coopération en matière de transport dans la région méditerranéenne. Les actions conjointes convenues aujourd’hui dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée sont extrêmement importantes. Elles constituent des jalons essentiels jusqu’en 2027, sur notre chemin vers un système de transport méditerranéen sûr, sécurisé, durable, efficace et connecté. L’Union européenne continuera à soutenir les stratégies nationales de transport de ses partenaires méditerranéens et la coopération régionale. Aujourd’hui, tous les partenaires méditerranéens ont réaffirmé leur engagement politique en faveur d’une vision régionale, du dialogue et du partenariat. Les actions sont plus éloquentes que les mots et il est maintenant temps de les mettre en œuvre pour le bénéfice de notre région méditerranéenne ! ».

Pour sa part ; le ministre des Transports de Jordanie, Maher Hamdi Abuelsamen, a déclaré que : « Cette importante déclaration confirme les résultats et les conclusions de la précédente conférence ministérielle, qui s’est tenue à Bruxelles en 2013, et fournit une vision claire du développement durable et intégré des différents secteurs du transport par la mise en œuvre du Plan d’action régional et du réseau de connectivité méditerranéen ».

Quant au Secrétaire Général de l’UpM, Nasser Kamel ; il a souligné de son côté que : « L’objectif global de notre agenda pour les transports est d’aider à développer dans la région un système intégré, efficace, durable et résilient, mais aussi plus inclusif, dans le but de renforcer l’intégration régionale. Cette conférence ministérielle apporte un nouvel élan politique collectif et un soutien à ces objectifs clés, et encourage la poursuite de cette coopération multilatérale positive en matière de transport, tant au niveau technique que politique. Dans ce contexte, le nouveau Plan d’action régional sur les transports permettra d’activer un potentiel important pour le développement économique et social de la région dans les années à venir ».