TOURISME DURABLE AU MAROC : L’AMDTD RENOUVELLE SES INSTANCES DIRIGEANTES A ASNI

Mohammed Drihem

Dimanche 05 février 2023 dernier, la localité d’Asni relevant de la Province d’El Haouz au milieu des montagnes du Haut Atlas dans la Région de Marrakech Safi, a abrité les travaux de l’assemblée Générale Extraordinaire élective de l’Association Marocaine pour le Développement du Tourisme Durable (AMDTD) en présence d’une cinquantaine d’adhérents. (tes) et du représentant de l’autorité locale.

Après lecture et approbation à l’unanimité des rapports moral et financier et la démission collective de l’ancien bureau directeur de l’AMTDT, les membres de l’Assemblée sont passé aux urnes pour élire, au bulletin secret, le nouveau président de l’Association Mr Abdellah Lahrizi – Guide des espaces naturels et propriétaire d’une ferme d’hôte – dans la province d’Ifrane (Ougmess) auquel l’assemblée a donné plein pouvoir de constituer son bureau de 15 membres au maximum pour un mandat de trois années conformément aux statuts de l’Association. Après ce, l’assistance a procédé à la révision et approbation de quelques articles des statuts de l’Association.

A noter que l’AMDTD vise à développer un tourisme durable dans ses trois dimensions (économique, sociale et environnementale) et le respect de nos valeurs nationales et civilisationnelles. Elle vise également à se préoccuper du développement d’un tourisme solidaire responsable et durable au Maroc considéré comme étant un outil de promotion de l’individu et du groupe, à mettre en valeur le patrimoine culturel et patrimonial et contribuer à sa promotion et sa diffusion ainsi qu’à la valorisation et à la protection des espaces naturels, d’atteindre l’équilibre entre ses différentes dimensions environnementales, économiques, sociales et culturelles. Elle est également soucieuse de mettre en œuvre les principes du Code international d’éthique du tourisme.

Toutes les activités de l’association s’adressent à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans le secteur du tourisme durable, afin d’encourager l’esprit d’intégration et de coopération entre eux et de servir l’intérêt public.

Créer un esprit de synergie et de solidarité entre les destinations touristiques, entre les acteurs et les professionnels travaillant au sein du secteur du tourisme durable, à travers des canaux de sensibilisation, de de formation et d’encadrement.

Elle a pour objectifs aussi de renforcer les connaissances et les compétences des professionnels travaillant dans le secteur du tourisme dans ses domaines sociaux, économiques, culturels et environnementaux, réaliser des projets de développement visant à améliorer les conditions des travailleurs et des bénéficiaires du secteur du tourisme durable, parallèlement à la nécessité de respecter la sécurité de l’environnement, concentrer les efforts sur le soutien et la création d’activités et de festivals pour faire connaître le tourisme national et mettre en valeur et commercialiser les produits locaux, développer un programme solide et cohérent pour protéger l’environnement et préserver les ressources naturelles et enfin, introduire et commercialiser le produit touristique national durable.