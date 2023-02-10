وجدة تحتضن « الدورة 7 لمهرجان مسرح وجدة »

عبدالقادر كتــرة

تحتضن مدينة وجدة الألفية « الدورة 7 لمهرجان مسرح وجدة »، من 22 إلى 26 فبراير 2023، بمسرح محمد السادس بوجدة، تنظمها جمعية بسمة للإنتاج الفني، بدعم من وزارة الشباب الثقافة والتواصل قطاع الثقافة، بشراكة مع مجلس عمالة وجدة أنجاد، وكالة جهة الشرق، والمديرية الجهوية لوزارة الشباب الثقافة والتواصل قطاع الثقافة بجهة الشرق، تحت شعار: «بلغة المسرح الصحراء مغربية.

تستضيف هذه الدورة 07 فرقة مسرحية محلية ووطنية، ستنشط خلال خمسة أيام قاعة العروض بمسرح محمد السادس بوجدة، تتمثل في كلّ من « جمعية المسرح الشعبي » بوجدة ب « مونودراما الصلصال والنار « ، و » محترف الفنيدق للمسرح والتنشيط الثقافي – الفنيدق » بمسرحية « إنعاش »، و » محترف محمد مسكين » بوجدة بمسرحية « لهبال فيه وفيه (عرض كوميدي) »، و » فرقة فيسيتي » من طنجة بمسرحية « فيلا غراندي » (عرض كوميدي)، و » جمعية فضاء الطفل » من الرشيدية بمسرحية « أحبك وطني » (صبيحة تربوية للأطفال)، و » جمعية بسمة للإنتاج الفني » بوجدة بمسرحية « الطباشير ».

وفي إطار انفتاح مهرجان مسرح وجدة على محيطه ستقدم جمعية أصدقاء مسرح الطفل وجدة عرض خاص لفائدة أطفال مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الاطفال أحواز وجدة بعنوان موهبة « مسرحية تربوية للأطفال ».

كما سيعرف المهرجان تنظيم دورة تدريبية في المسرح حول: « الارتجال المسرحي »، من تأطير الفنان حفيظ بدري، خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وكذا تنظيم مائدة مستديرة حول « المسرح ودوره في التعريف بالقضايا الوطنية » بمشاركة عدة فنانين وفاعلين جمعويين.

وبالمناسبة ستحتفي « الدورة 7 لمهرجان مسرح وجدة » بالشاعر والناقد الدكتور يحيى عمارة، من خلال تكريمه خلال حفل افتتاح المهرجان، الذي سيعرف مشاركة عدة مجموعات فنية متنوعة.