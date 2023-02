Ifrane:

Le Gouverneur d’Ifrane ordonne

L’intensification des descentes de contrôle des Prix

et de Lutte contre le stockage clandestin des produits alimentaires

Par Mohammed Drihem

Des mesures d’urgence ont été décidées, mardi 07 février, pour mettre un terme à la hausse des prix de certains produits alimentaires que connaît la province d’Ifrane à l’instar des autres provinces et régions du Royaume et ce, lors d’une réunion présidée par le Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid.

Cette réunion a été consacrée à l’examen de la situation actuelle relative à l’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires de première nécessité et les facteurs qui influencent la stabilité de leurs prix ainsi qu’aux mesures à prendre pour mettre fin à toutes les formes de spéculation des prix.

Dans cette optique, Le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid a invité les services provinciaux compétents d’intensifier dès mercredi prochain, les descentes de control des prix quotidiennes par les commissions locales de suivi de la situation des marchés dans les différents points de vente et de distribution de la province d’Ifrane pour relever toutes les formes de spéculation des prix et établir des procès-verbaux à l’encontre des contrevenant qui seront déférés devant le parquet compétent.

Abdelhamid El Mazid a incité les responsables concernées par ces descentes dont notamment les autorités locales et sécuritaires à lutter avec force contre le stockage clandestin des produits alimentaires au niveau de tout le territoire provincial.

Il a été décidé notamment de créer un comité de veille présidé par le Gouverneur de la Province et composé des services sécuritaires, des autorités locales et des services déconcentrés concernés, dont la mission est de suivre quotidiennement l’approvisionnement des marchés et l’évolution des prix des produits alimentaires, et de prendre les mesures immédiates pour lutter contre toutes les formes de monopole et de spéculation dans l’objectif de garantir la stabilité des prix et l’approvisionnement normal des marchés.

En dépit de l’approvisionnement normal des marchés de la province par les différents produits de première nécessité, les prix de certains produits non régulés qui sont soumis à la loi de l’offre et de la demande ont enregistré certaines hausses engendrées, d’une part, par l’augmentation des frais de transport en raison de la hausse des prix des hydrocarbures et, d’autre part, par la baisse de la production à cause de la sécheresse.

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour mettre un terme à la hausse des prix des viandes rouges notamment l’exonération des importateurs de la TVA pour faciliter l’approvisionnement du marché national par les bovins destinés à l’abattage, la province d’Ifrane va recevoir un premier lot d’ovins importés dans les très prochains jours ce qui contribuera à la baisse des prix des viandes.

Cette réunion d’urgence, qui s’est déroulée en présence des autorités locales et des chefs des services sécuritaires et des services déconcentrés concernés, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’ensemble des pratiques qui impactent le fonctionnement normal des marché aussi bien en ce qui concerne l’approvisionnement, le respect des prix et des standards de qualité.