الجمعية المغربية للسياحة البيئية وحماية الطبيعة تنظم دورة تكوينية في مجال التربية البيئية لفائدة الأطر التعليمية العاملة بالمدراس القروية المتواجدة بالمنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي

محمد دريهم

تنفيذا لإتفاقية الشراكة الموقعة بين الجمعية المغربية للسياحة البيئية وحماية الطبيعة وجمعية أخيام للتنمية الإقتصادية والإجتماعية و بتعاون مع إدارة المنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي التابع للوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، وعلى هامش الورشة الإولى حول » التربية البيئية بالمنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي ودورها في المحافظة على الطبيعة وتثمين التنوع البيولوجي »، نظت الورشة الثانية لتكوين أول فريق من الأساتذة و الأستاذات المختصين في مجال التربية البيئية حول النظم الطبيعية بالمنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي. و ذلك ما بين 26 و 28 يناير 2023 بمحمية سيدي بو غابة بالمهدية بإقليم القنيطرة,

خصصت هذه الدورة لأساتذة المؤسسات التعليمية التابعة للجماعات الترابية التي ينتمي إليها المنتزه الوطني لألطلس الكبير الشرقي، وكذا المتطوعين والعاملين بالجمعيتين، والهدف منها تعزيز الجهود الرامية لجعل هذا المنتزه فضاء مميزا للتوعية والتربية البيئيتين، من خلال إحداث الأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية وإنجاز برامج وأنشطة خاصة بها تتماشى مع الظروف البيئية المحلية والمشاكل الإيكولوجية التي تعرفها المنطقة. ويتعلق الأمر بمبادرة من شأنها ترسيخ ثقافة حماية البيئة وتثقيف المتعلمين والمتعلمات وأطفال الأطلس الكبير بصفة عامة حول المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة. تميزاليوم الأول لهذه الدورة التكوينية بتقديم و مناقشة عروض حول » المبادئ الأساسية للتربية البيئية والنماذج الميدانية بالمغرب » , » المفاهيم الجديدة والكفاءات الخاصة ببلورة برامج التربية على البيئة بالأندية البيئية بالمدارس » و موضوع خاص بالبحث عن » أي برنامج للتربية البيئية يتوافق مع مؤهالت أبناء العالم القروي للمنتزه الوطني لألطلس الكبير الشرقي؟ » مع تنظيم ورشة عمل حول منهجية إعداد برنامج التربية البيئية لفائدة المدارس القروية للمنتزه و تحديد مجموعات العمل الموضوعاتية

أما اليوم الثاني للقاء التكويني فقد خصص للورشات الموضوعاتية حول البرنامج النموذجي للتربية البيئية و لمجموعة من التمارين العملية الميدانية و لإعداد محتويات البرامج (حسب المواضيع والأليات المقترحة(

في ختام هذه الدورة التكوينية, تم تقديم نتائج الورشات أمام لجنة مختصة خلال اليوم الثالث و الأخير حيث كان التقديم فردي من طرف كل مشارك كتدريب على تنشيط وتأطير وتكوين مؤطري ومنشطي برامج التربية البيئية بالمنتزه الوطني لألطلس الكبير الشرقي. كما تمت المصادقة على مجموعة من التوصيات الخاصة بتنفيذ البرنامج بالمنتزه الوطني الأطلس الكبير الشرقي.

المنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي

تم إحداث المنتزه الوطني لألطلس الكبير الشرقي سنة 2004 على مساحة 55680 هكتا ًرا تمتدت على الجزء الشرقي من الأطلس الكبير، ويتكون من ثالثة مناطق جغرافية متميزة هي: هضبة بحيرتي إيسلي وتيسليت من الجهة الغربية ومنطقة جبلية في الوسط و تلال جبل أبردوز من الجهة الشرقية. ويشمل المنتزه غطاء نباتيا من غابات الأرز والبلوط الفليني والعرعار ومساحات شاسعة من السهوب التي يزيد ارتفاعها عن 3000 متر. وتعتبر غابة الأرز ذات أهمية خاصة لكونها تحتل مساحة شاسعة على الجبال الصخرية، مكونة بذلك الحدود الجغرافية الجنوبية لغابات أرز الأطلس في المغرب.

توفر التضاريس الوعرة بالمنتزه مالاذا آمنا لمجموعة من الثدييات البرية كالأروية وغزال أغيس (غزال الجبال) التي تعيش بشكل طبيعي إلى يومنا هذا بالإضافة لقرد الأطلس والرث وما يزيد عن 120 نوعا من الطيور البرية وأكثر من 30 نوعا من البرمائيات والزواحف.