L’AMEPN ORGANISE UNE FORMATION RELATIVE A L’ErE AU PROFIT D’UNE QUINZAINE D’ENSEIGNANTS DES ECOLES RURALES DU PARC NATIONAL DU HAUT ATLAS ORIENTAL

Par Mohammed Drihem



L’Association Marocaine de l’Ecotourisme et de la Protection de la Nature (AMEPN) et l’Association d’Akhiam pour le développement socio-économique d’Imilchil et la Direction du Parc National du Haut Atlas Oriental ont organisé, une session de formation en matière d’éducation relative à l’environnement (ErE) au profit d’une quinzaine d’enseignants et cadres pédagogiques des écoles rurales situées aux abords du Parc National du Haut Atlas Oriental.

Organisé en collaboration avec la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale de Midelt et la Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA du Maroc) et avec l’appui du projet AMEPN-CEPF, cette session de formation qui a eu lieu du 26 au 28 janvier 2023 à la Réserve de Sidi Boughaba de Mahdia ; avait pour objectif d’élaborer des programmes pédagogiques spécifiques au domaine naturel et environnemental du Parc National du Haut Atlas Oriental, dans le but de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et à la préservation de la biodiversité.

En effet ; Une quinzaine d’enseignants et enseignantes en plus des cadres du Parc National du Haut Atlas Oriental et des associations organisatrices ont participé à cette formation dont la première journée a été marqué par la présentation des nouveaux concepts dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement basés sur les potentialités naturelles et les problèmes rencontrés localement présentés par M. Abdelaziz El-Mouden, Directeur du Parc National du Haut Atlas Oriental, suivie de la présentation faite par Mme Oulaya Belmeleh de l’AMEPN qui a partagé l’expérience de l’association dans ce domaine et par celle de Abdeslam Bouchfra, directeur de la Réserve de Sidi Boughaba qui a traité du rôle de l’éducation humaine dans l’accompagnement de la sensibilisation à l’environnement en milieu scolaire

La deuxième journée de l’atelier de formation a été consacrée aux les techniques d’élaboration des programmes éducatifs pour le parc national du Haut Atlas oriental.

L’atelier a connu une interactivité des participants et une forte motivation pour concrétiser les idées et les projets éducatifs au niveau

de leurs écoles.

Les grands idées issus des thématiques discutées pour les développer dans la première phase dans le parc ont porté sur « les zones humides, le cycle de l’eau et les ressources piscicoles associées », « le cèdre de l’Atlas » et « le mouflon à manchettes ».

La 3ème et dernière journée de la formation des formateurs en matière d’élaboration et d’animation des programmes éducatifs destinée aux enseignantes et enseignants des écoles rurales du parc national du Haut Atlas Oriental a été consacrée aux activités pratiques et aux exercices de terrain encadrées par Abdeslam Bouchafra, Directeur de la Réserve de Sidi Boughaba et lors desquelles, les participants ont été confrontés à la mise en scène et à l’ambiance d’animation au niveau du centre national d’éducation environnementale de Sidi Boughaba et de son environnement. Une journée remarquable marquée par la grande interactivité des participants.

Sur ce, ce groupe d’enseignants (tes) est amené par la suite, à adapter le programme éducatif au contexte du parc national du Haut Atlas Oriental où ; le Directeur M. Abdelaziz El Mouden, a programmé des sorties sur le terrain pour le côté pratique et la concrétisation, et ce en guise de célébration de la journée mondiale des Zones Humides.

A noter enfin que L’AMEPN, L’Association Akhiam, la Direction du Parc National du Haut Atlas Oriental avec l’appui de la Nouvelle Direction Régionale de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts de Draa Tafilalet travailleront pour faire de ce parc national du Haut Atlas Oriental, à côté de ceux de la Réserve de Biosphère du Cèdre de l’Atlas un espace conciliant développement économique et social et préservation des ressources naturelles.