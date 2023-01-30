تساقطات ثلجية كثيفة يدخل البهجة و الفرح في قلوب السكان و السياح في إجازة بمدينة إفران قدموا من جميع أنحاء المملكة

بقلم محمد الدريهم

يوم الجمعة 27 يناير الفارط حوالي الساعة 02:15 صباحًا ؛ كانت مدينة إفران ومنطقتها على مستوى الأطلس المتوسط ​​ على موعد مع أول تساقطات مهمة للثلوج لهذا الموسم الشتوي 2023 ، والتي ، في أقل من ثلاث ساعات ، ألبست مدينة إفران بثوبها الأبيض الجميل من الثلج ليصل سمك الثلوج المتساقطة لأكثر بقليل من 15 سم حوالي الساعة 05:00 صباحًا.

وهكذا فإن سكان مدينة إفران ومنطقتها وعلى وجه الخصوص ؛ العديد من الزوار الذين اختاروا قضاء عطلة مدرسية رائعة في العاصمة البيئية للمملكة: استيقظوا صباح يوم الجمعة 27 يناير لاكتشاف المناظر الطبيعية المتغيرة الخلابة.

لقد ارتدت المدينة والمناطق النائية ثوبها الأبيض الرائع من الثلج لتقدم للزائرين واحدة من أجمل لوحات المناظر الطبيعية التي لا يمكن لأي رسام أن يصممها وينتجها. الثلج الذي طال انتظاره لمحاربة جفاف معظم البحيرات والأنهار في هذه المنطقة التي يطلق عليها عادة برج المياه المغربي الذي يكاد أن يجف في الوقت الحاضر.

كما أن الحقول الثلجية الشاسعة في إفران ومنطقتها توفر للزوار الآن أكثر من إمكانية للتنزه والمشي وسط الثلوج بعاصمة السياحة البيضاء المغربية إفران وفي قلب غابات منتزهها الوطني إفران.

تتراقص رقاقات الثلج الكبيرة على هوى مهب الريح ، خاصة ليلة الخميس إلى الجمعة, تحت ضوء مصابيح الشوارع التي تمتد على طول الشرايين الرئيسية لؤلؤة الأطلس المتوسط, ​​مما يوفر مشهدًا سحريًا ويمنح هذا الطعم الجميل جدًا للحياة لساكنة الجبال الحقيقية.

لمواجهة هذه الموجة الباردة وتساقط الثلوج في إقليم إفران في نهاية شهر يناير 2023 ، تجندت مصالح إزالة الثلوج التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء منذ بداية العاصفة وأول تساقطات الثلوج التي سجلت في وقت مبكر جدا من صباح اليوم الجمعة و ذلك لضمان سيولة في حركة المرور وصلاحية شبكة الطرق واستدامة حركة المرور على الطرق وسلامة مستخدمي هذه الأخيرة في هذه الأيام الثلجية.

لهذه الغاية ، أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والمياه بإفران مجموعة الإجراءات الاستباقية المتخذة للتعامل مع هذه المخاطر المناخية لموسم شتاء 2022-2023 مثل الرياح العاتية ، العواصف الرعدية والثلج والجليد والأمطار الغزيرة والبرودة الشديدة التيي تعم جميع أنحاء الإقليم و ذلك بحشد حوالي عشرين آلة لإزالة الثلج تجوب شبكة طرق الإقليم ، بما في ذلك ممهدات الطرق بقوة 150 حصانًا ، ولودر حفار 90 حصانًا ، واثنان بقوة 130 حصانًا. لوادر وخمس شاحنات قاطعة واثنتي عشرة شاحنة مقوسة. كما حشدت لهذا الغرض على وجه الخصوص 21 سائقا و 12 عاملا و 06 تقنيين و 3 أطر لإنجاح حملة إزالة الثلوج لموسم 2022 – 2023 هذا.

لللإشارة فإن شبكة الطرق المعنية بعمليات إزاحة الثلوج لهذه الحملة تمتد على طول 328.182 كيلومترًا موزعة على 134.5 كيلومترًا من الطرق الوطنية و 166.621 كيلومترًا من طرق الجهوية و 25.500 كيلومترًا من الطرق الإقليمية.