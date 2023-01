DE LA NEIGE A IFRANE POUR LA JOIE DES TOURISTES EN VACANCES DANS LA CITE ET DES HABITANTS DE TOUTE LA REGION

Par Mohammed Drihem

Vendredi 27 janvier en cours vers 02h15 du matin; la ville d’Ifrane et sa région au niveau du Moyen Atlas Marocaine ont été au rendez-vous avec la première grande chute de neige de la saison qui, en moins de Trois heures a vêtu la ville d’Ifrane de sa belle Robe blanche de neige d’une couche épaisse d’un peu plus de 15 cm vers 05h00 du matin.

Ainsi, les habitants de la ville d’Ifrane et de sa région et particulièrement ; les nombreux visiteurs qui ont opté pour de belles vacances scolaires dans la Capitale écologique du Royaume : Ifrane se sont réveillés ce matin du vendredi 27 janvier en découvrant un paysage transformé.

En effet, la ville et son arrière-pays ont revêtu leur magnifique robe blanche de neige pour offrir aux visiteurs l’un des plus beaux tableaux paysagers qu’aucun artiste-peintre naturaliste n’aurait pu concevoir et réaliser. Une neige bienfaitrice tant attendue pour lutter contre l’assèchement de la plupart des lacs et cours d’eau de cette région communément appelée château d’eau du Maroc presque à sec de nos jours.

Aussi, les vastes champs de neige d’Ifrane et de sa région offrent à présent, aux visiteurs, plus d’une possibilité de randonnée et de promenade sous la neige dans la capitale du Tourisme blanc du pays et au cœur des forets de son Parc National d’Ifrane.

Les gros flocons de neige qui dansent au gré du vent, surtout cette nuit du jeudi à vendredi, sous la lumière de ces lampadaires qui longent les principales artères de la perle du Moyen-Atlas offrent un spectacle féerique et donnent ce très beau goût de vivre en un vrai montagnard.

Pour faire face à cette vague de froid et surtout ; aux chutes de neige qui se sont abattues cette nuit sur la Province d’Ifrane en cette fin de janvier 2023, les services de déneigement relevant de la Direction Provinciale du Ministère de l’équipement et de l’eau se sont mobilisés et travaillent d’arrache-pied dès le début de la tempête et des premières chutes de neiges enregistrées très tôt ce matin du Vendredi pour assurer la fluidité de la circulation et la viabilité du réseau routier et la pérennité de la circulation routière et la sécurité des usagers des routes en ces temps de neige.

A cet effet nous rapporte-t-on, la Direction Provinciale du Ministère de l’équipement et de l’eau d’Ifrane a mis en marche la batterie d’action proactives entreprises pour faire face à ces risques climatiques de la saison d’Hiver 2022-2023 tels que les vents violents, les orages, la neige, le verglas, les fortes précipitations, le grand froid qui sévissent de façon diffuse sur l’ensemble de la Province et ce, en mobilisant une vingtaine d’engins de déneigement qui sillonnent le réseau routier de la province dont une niveleuse CAT 150 cv, un tractopelle 90 cv, deux chargeur CAT 130 cv, cinq camions fraises et douze camions étraves. Elle a mobilisé aussi à cet effet notamment, 21 chauffeurs, 12 ouvriers, 06 techniciens et 03 cadres pour réussir cette campagne de déneigement au titre de la saison 2022-2023 en cours.

A souligné que le réseau routier concerné par ces opérations de déneigement de cette campagne est d’un linéaire global de 328,182 Km répartis sur 134,5 Km de Routes nationales, 166,621 Km de Routes Provinciales et 25,500 Kms de Route Régionale.