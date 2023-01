L’innovation au service du développement territorial : Une Mission institutionnelle de la Région Souss Massa en Nouvelle-Aquitaine en France.

Mohammed Drihem

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord-cadre de coopération entre la Région Souss Massa et la Région Nouvelle-Aquitaine, signé en 2021 et de la stratégie de renforcement de la coopération décentralisée de la Région Souss Massa, une délégation institutionnelle présidée par M. Mohamed Oudmine, vice-président chargé de la coopération et des Affaires de la Migration et composée des vice-présidents du conseil régional Souss Massa, d’élues et cadres territoriaux en charge de la coopération ainsi que l’Université Ibn Zohr et de la Cité d’innovation Souss Massa, s’est rendue à la Région Nouvelle- Aquitaine ( Bordeaux) du 23 au 28 Janvier 2023.

L’objectif principal du dit accord-cadre, est d’échanger sur les axes de partenariat relatifs à l’accompagnement des entreprises, à l’innovation, au tourisme et à la transition écologique.

Le programme de la mission s’articule sur plusieurs points forts qui comprennent notamment et entre autres, des journées de travail pour la présentation des politiques Régionales en matière d’innovation, des visites de terrain dans les technopoles et entreprises de la Région Nouvelle-Aquitaine et des échanges d’expériences et des bonnes pratiques avec les opérateurs néo-aquitains.

Selon ses initiateurs, cette immersion territoriale axée essentiellement sur l’innovation a été marquée par la participation de la Région de San Pedro en Côte d’ivoire, partenaire de la Région Souss Massa sur différents programmes de coopération, ainsi qu’une délégation Tunisienne de la Région de Nabeul en prospection de partenariat.

Les travaux de la mission ont démarré, le 23 janvier, à l’hôtel de Région de la Nouvelle Aquitaine où la délégation a été reçue par les Conseillers Délégués à l’export et à l’Europe/International ainsi que le Directeur à l’international et les cadres territoriaux en charge des dossiers.

Les allocutions néo aquitaines ont rappelé l’intérêt que porte les élus à maintenir et renforcer les programmes de coopération internationale de la Région et de s’ouvrir vers de nouvelles types de partenariat. Chose qui a été rappelé et réitéré par M. Alain Rousset, Président de la Région, qui a pris part aux réunions programmées afin de souhaiter la bienvenue aux trois délégations et assurer son appui et son soutien aux programmes de coopération décentralisée mis en place notamment avec le Souss Mass et Fatick au Sénégal et ouvrir sur d’éventuels futurs échanges avec la Tunisie sur l’innovation et San Pedro en Côte d’Ivoire sur des coopération tripartites avec le Souss Massa.

Le programme de la journée s’est axé sur la présentation des différents programmes, stratégies et actions de la Nouvelle Aquitaine dans le domaine de l’innovation, notamment : la feuille de route action extérieure de la Nouvelle Aquitaine de 2023 à 2028, le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2022-2028, le transfert de technologie dans l’enseignement Supérieur, la stratégie et modèle de fonctionnement de l’agence de développement et d’innovation, les modes de financement dans le domaine de l’innovation, etc.