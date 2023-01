L’AESVT ORGANISE LA 4ème EDITION DE LA SEMAINE VERTE 2023 DANS UNE VINGTAINE DE VILLES A TRAVERS LE ROYAUME

Par Mohammed Drihem

L’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT) organise la 4ème édition de la Semaine Verte 2023 de Mobilisation Nationale du 04 février au 11 février 2023 prochain et ce à travers plus d’une vingtaine de Villes avec un programme très riche et varié.

Selon ses organisateurs, cette 4ème édition sera l’occasion de faire de nos territoires des piliers des transformations souhaitées, grâce aux initiatives de l’AESVT-Maroc et à l’implication et au soutien de ses partenaires engagés, l’AMCDD, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, le ministère de l’eau et de l’équipement, le Ministère de l’éducation Nationale et du sport, Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, l’Ambassade de France au Maroc, AFRICA 50, Fondation Lydec, , et grâce aussi aux actions volontaires de tous les acteurs territoriaux et nationaux (élus, public, privé, associatif, universitaires, médiatiques.), pour qui elle représentera une excellente opportunité, d’agir volontairement et concrètement pour inverser la tendance de régression de nos forêts, de faiblesse grandissante de nos espaces boisés urbains, revoir leurs fonctionnalités sous-estimées et mal valorisé, qui souffre de manque d’investissement efficace indispensable à son développement.

A souligner que la succession des crises géopolitiques, sanitaires et climatiques survenus depuis l’année 2020, et leurs impacts au niveau global et national, ont mis en danger la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique des populations, avec des incidences graves sur la stabilité financière, économique et sociale des pays en voie de développement. Cette situation interpelle tous les acteurs, afin d’ériger au premier plan la santé des citoyens, la réhabilitation des écosystèmes vivants (zones humides, forêts naturelles et urbaines…), la préservation des ressources en eau et de la biodiversité, l’adaptation aux changements climatiques, et surtout l’interaction et l’interdépendance des écosystèmes-ressources vitaux, (eau- forêt naturelle, urbaine…) avec une revue de l’ordre des priorités.

Dans ce cadre, il y’a lieu de rappeler que notre pays, connaît des déficits, des perturbations et des régressions exponentielles de ses ressources en eau, ses ressources forestières naturelles et de ses espaces boisés urbains, avec une perte de 2 Ha de forêt par heure, 1 milliard de déficits annuel des nappes phréatiques, 30% du stock d’eau retenue dans les 148 barrages du Royaume est inexploitable à cause de l’envasement.., un manque cruel des espaces boisés urbains multifonctionnels (parcs, jardins et forets urbaines..), avec une utilisation de ratios et de normes totalement dépassées.

Dans cette optique, les différents acteurs auront le plaisir de participer lors de cette 4ème édition de la Semaine Verte 2023 de Mobilisation Nationale aux deux Rencontres Nationales de débat et de dialogue entre les parties prenantes, suivi de plusieurs conférences régionales et tables rondes locales, qui permettront aux éminents intervenants et participants, de mettre toute la lumière sur la fonctionnalité et les services écosystémiques des espaces boisés forestiers et urbains, les mesures de les promouvoir et lever les freins à leur développement.

Ils participeront aux Actions de terrain de plantation et/ou découvertes dans les espaces forestiers et espaces verts, les quartiers, les écoles, les entreprises, les universités …, avec des activités d’animation…et aux Campagnes de sensibilisation dans les espaces d’éducation, de travail…, réseaux sociaux, formation, expositions, projections de vidéos.

Le programme de chaque section sera diffusé sur le site web de l’AESVT-Maroc et sur la page Facebook. Site web: http://www.aesvtmaroc.org

Programme de la semaine Verte 2023

Mardi 24 Janvier

Webinaire de préparation de la semaine verte sous le thème la multifonctionnalité et les enjeux des espaces verts urbains (parcs, jardins..), objectifs et activités de la semaine

Jeudi 26 Janvier

Webinaire de préparation de la semaine verte sous le thème les services écosystémiques de la forêt marocaine et les enjeux futures, objectifs et activités de la semaine

Samedi 4 février

Lancement des opérations de plantation au niveau des forêts et des quartiers avec la participation, des acteurs (élus, universitaires, privés, associatifs, scolaires…)

Mardi 7 février

Conférence nationale sur le thème : « Les moyens de développer les services écosystémiques des espaces boisées urbains» qui aura lieu à Casablanca

Jeudi 9 février

Conférence nationale sur le thème : « Quelles politiques de développement intégré de l’alliance ‘‘F’eaurêt’’ pour la préservation et la durabilité de l’écosystème EAU-FORETS ? »

qui aura lieu à Tétouan

Du 04 au 11 février, des Activités de terrain au niveau de différentes localités du Royaume avec notamment des Campagnes de plantation dans les écoles, les universités et les quartiers, des expositions thématiques, des animation et Activités de sensibilisation , des Expositions au niveau des CEE et des écoles : forêts espaces et boisés urbains, des campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux : concept et fonctionnalité de la forêt et des espaces boisés urbains…), et des Formations et outils de sensibilisation sur la relation entre l’eau et la forêt : impact et conséquence.