LA DIRECTION PROVINCIALE DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE D’IFRANE PRETE A FAIRE FACE AUX ALEAS CLIMATIQUE DE L’HIVER

Par Mohammed Drihem

Dans la perspective d’assurer une meilleure viabilité du réseau routier et la pérennité de la circulation routière et la sécurité des usagers des routes en ces temps de neige annoncés par les derniers bulletins d’alerte de la météo nationale, la Direction Provinciale du Ministère de l’équipement, du transport et de la logistique (DPE) d’Ifrane a entrepris une batterie d’action proactives en vue de faire face aux risques climatiques de la saison d’Hiver 2022-2023 tels que les vents violents, les orages, la neige, le verglas, les fortes précipitations, le grand froid qui peuvent survenir de façon diffuse sur l’ensemble de la Province (avec toutefois des chutes de neige plus fréquentes et plus abondantes sur le massif montagneux de la région).

En effet, suite à une série de réunions organisées au mois de septembre et d’octobre aussi bien au niveau national qu’au niveau régional avec les DPE limitrophes et locales avec les cadres et techniciens de la DPE d’Ifrane consacrées à la présentation de la stratégie du ministère de tutelle concernant la campagne de déneigement de la saison en cours et l’évaluation de la campagne de l’an dernier, la DPE d’Ifrane a mis en place un plan d’action concernant les équipes de permanence durant la saison en hiver avec un Poste de Commandement pour superviser et coordonner les différentes interventions et opérations de déneigement.

Pour se faire, elle a mobilisé une vingtaine d’engins indispensables à l’opération de déneigement dont une niveleuse CAT 150 cv, un tractopelle 90 cv, deux chargeur CAT 130 cv, cinq camions fraises et douze camions étraves. Elle a mobilisé à cet effet notamment, 21 chauffeurs, 12 ouvriers, 06 techniciens et 03 cadres pour réussir cette campagne de déneigement au titre de la saison 2022-2023 en cours.

A souligné que le réseau routier concerné par les opérations de déneigement de cette campagne est d’un linéaire global de 328,182 Km répartis sur 134,5 Km de Routes nationales, 166,621 Km de Routes Provinciales et 25,500 Kms de Route Régionale.